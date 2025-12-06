Al menos 10 víctimas y tres heridos es el saldo de un incendio ocurrio en un local que era rentado para ser karaoke en el pueblo andino de Huancane, ubicado al sur de Lima, Perú. Investigaciones apuntan que el lugar no contaba con medidas de seguridad.

Primeros reportes indican que el siniestro habría ocurrido durante la noche del jueves, cuando una bomba de gas explotó y fue el causante del incendio en el bar de karaoke y un restaurante, donde se encontraba un grupo de estudiantes celebrando un cumpleaños.

Las llamas se propagaron de forma inmediata por todo el edificio, el cual quedó practiamente destruido, mientras vecinos trataron de ayudar a mitigar el incendio con baldes de agua y extintores. La columna de humo ponía en peligro a las casas aledañas sin que se reportaran daños mayores.

De acuerdo con la agencia Reuters, el alcalde Valerio Tapi Tapia a la prensa comentó que la tardía llegada de bomberos de la ciudad de Juliaca retrasó el combate al incendio.

Mayoría de víctimas de incendio en karaoke eran estudiantes

En principio, las autoridades peruanas indicaron que el saldo del incendio en el karaoke era de cinco personas, pero más tarde ajustó la cifra a 10, ocho de ellos son estudiantes y tres personas más están gravemente heridos.

Las autoridades andinas ya indagan más sobre el origen del incendio y de forma preliminar dieron a conocer que le local no tenía medidas de seguridad como salidas de emergencia visibles y extintores que funcionaran.

Las víctimas que fueron identificadas son:



Rosy Gabriela Huanca Ramos

Diego Machaca Apaza

Peter Edson Mamani Sancho

Robinson Zapata Zegarra

Edelmira Huahualuque Lipe

Ronaldo Flores Vilca

Cristian Antony Coaquira Cama

Orlid Lenin Condori Sancho

Sadith Medalit Uscantara Clavijo

Padres de víctimas de Huancane denuncian negligencia de autoridades

Medios locales recogieron el testimonio de uno de los padres de las 10 víctimas, quien aseguró que ya se habría advertido sobre las irregularidades con las que operaba el karaoke y las autoridades no hicieron nada al respecto.

Aseveró que la dueña del local no brindó ayuda a los estudiantes cuando se desató el incendio. “Nuestros hijos han gritado, han llorado, han intentado salvarse”, dijo.

Otro familiar de las víctimas recibieron una última llamada de una de las víctimas, quien aseguró que los encerraron y pidieron ayuda para ser sacados.