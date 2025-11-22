El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al líder ucraniano Volodímir Zelenski, exigiendo que firme su plan de paz, una propuesta de 28 puntos, para poner fin a la guerra con Rusia.

De hecho, le dio hasta el próximo jueves, y si Ucrania no acepta, podría enfrentar consecuencias graves incluyendo un retroceso en el apoyo de Estados Unidos hacia Kiev, advirtió el mandatario republicano.

¿Cuál es el contenido del plan de paz de 28 puntos?

El plan de paz, negociado entre Estados Unidos y Rusia, según informes, propone varias concesiones polémicas para Ucrania. Entre ellas se incluyen la cesión de territorio, el establecimiento de límites al tamaño militar ucraniano (hasta 600 mil soldados), además de la renuncia a su aspiración de ingresar a la OTAN. Además, la propuesta contemplaría garantías de seguridad proporcionadas por Estados Unidos a cambio de la disminución del ejército ucraniano.

¿Por qué amenaza Trump con retirar su apoyo si Ucrania rechaza el plan?

Trump ha subrayado que el retraso en el acuerdo agrava la guerra, especialmente con la llegada del invierno, las crecientes pérdidas y los ataques a la infraestructura ucraniana.

Según el magnate republicano, Ucrania debe decidir: “o aceptan el acuerdo o pelean solos”, jugando fuerte para presionar a Kiev. Además de que ha reiterado que este plan no es su oferta definitiva, dejando abierta la puerta a futuras modificaciones.

¿Cómo ha reaccionado Zelenski y la comunidad internacional?

Zelenski respondió con firmeza: aseguró que no “traicionará a su país” y advirtió que aceptar el plan podría significar perder la dignidad de Ucrania. Para el mandatario ucraniano, la oferta representa una disyuntiva dramática entre mantener su soberanía o conservar a su principal aliado (Estados Unidos). Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó el plan como una posible base para un acuerdo “definitivo” y urgió a un análisis profundo del texto.

Varios analistas y funcionarios ucranianos han criticado que el plan de Trump favorece desproporcionadamente a Rusia. Las concesiones exigidas podrían debilitar gravemente la posición militar y política de Kiev. Además, la propuesta ha encendido alarmas en Europa, y líderes de países como Alemania, Francia y Reino Unido han advertido que no puede haber decisiones sobre Ucrania sin su participación.

Este ultimátum de Trump puede cambiar radicalmente el rumbo de la guerra. Pero la pregunta clave es: ¿aceptará Zelenski sabiendo que podría costar su dignidad o rechazará un acuerdo que pone en juego su alianza con Occidente?