Esta es la lista completa de los aspirantes registrados en el proceso de Va por México

El Frente Amplio por México, conformado por la sociedad civil, así como la coalición opositora Va por México, cerró su registro para aquellos que buscan ser el Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México el pasado domingo 9 de julio.

Dio en total una semana para que los interesados acudieran con sus documentos a la sede del Senado. En ese sentido, es importante conocer la lista completa de los aspirantes a candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Hoy se publica la lista de personas registradas como aspirantes para ser responsable de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico, las cuales comenzarán la recolección de firmas del 12 de julio al 5 de agosto. pic.twitter.com/s1DvIHg3wW — PRD (@PRDMexico) July 10, 2023

Lista completa de los registrados por el Frente Amplio por México

Santiago Creel

Xóchitl Gálvez

Gabriel Quadri: Diputado federal

Jorge Luis Preciado: Exsenador de la República

Enrique de la Madrid

Israel Rivas: Abogado y vocero de papás de niños con cáncer

Silvano Aureoles: Exgobernador de Michoacán

Sergio Iván Torres: Director de la Red Nacional de Asociaciones Policiales

Beatriz Paredes

Víctor Hugo Gutiérrez: Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA)

Ricardo Urbano Barrón: Consultor

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Adriana Delarbre López: Standupera y stripper virtual

Adrianha Rangel Flores: Activista

Felipe de Jesús Puch Díaz: Expresidente nacional en Centro Mexicano de Comercio e Inversion AC (CENMEXCI AC).

José Jaime Enríquez Félix: Ingeniero mecánico electricista

Jaime Duarte Martínez: Licenciado en Relaciones Internacionales

José Enríquez González: Consultor de recursos humanos

Ignacio Loyola: Exgobernador de Querétaro

Mario Facundo Palacios: Panista

César Augusto Reyes Ortega: Abogado

Enrique Gutiérrez Badillo: Ciudadano

Juan José Alfonso Beltrán: Ciudadano

Rafael Acosta Ángeles

Ricardo Jonathan López Morales: Ciudadano

Miguel Alemán Vázquez: Abogado

Miguel Ángel Mancera: Senador de la República

Humberto Vega Villicaña

Edgardo García Salgado

Jaime Duarte Martínez

Ana Laura Burgos

Francisco Juárez Piña

¿Quiénes se bajaron del proceso de Va por México?

La alianza opositora cerró el registro con 33 aspirantes; 10 ligados a partidos y el resto tiene origen ciudadano. Más de 11 se bajaron de la contienda, entre ellos nombres importantes como:

