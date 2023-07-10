Esta es la lista completa de los aspirantes registrados en el proceso de Va por México
Casi la mitad de los nombres registrados en el proceso de Va por México están afiliados a partidos políticos; esta es la lista completa de los aspirantes.
El Frente Amplio por México, conformado por la sociedad civil, así como la coalición opositora Va por México, cerró su registro para aquellos que buscan ser el Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México el pasado domingo 9 de julio.
Dio en total una semana para que los interesados acudieran con sus documentos a la sede del Senado. En ese sentido, es importante conocer la lista completa de los aspirantes a candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024.
Hoy se publica la lista de personas registradas como aspirantes para ser responsable de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico, las cuales comenzarán la recolección de firmas del 12 de julio al 5 de agosto. pic.twitter.com/s1DvIHg3wW— PRD (@PRDMexico) July 10, 2023
Lista completa de los registrados por el Frente Amplio por México
- Santiago Creel: Diputado Federal del PAN
- Xóchitl Gálvez: Senadora de la República
- Gabriel Quadri: Diputado federal
- Jorge Luis Preciado: Exsenador de la República
- Enrique de la Madrid: Exsecretario de Turismo
- Israel Rivas: Abogado y vocero de papás de niños con cáncer
- Silvano Aureoles: Exgobernador de Michoacán
- Sergio Iván Torres: Director de la Red Nacional de Asociaciones Policiales
- Beatriz Paredes: Senadora de la República
- Víctor Hugo Gutiérrez: Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA)
- Ricardo Urbano Barrón: Consultor
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca: Exgobernador de Tamaulipas
- Adriana Delarbre López: Standupera y stripper virtual
- Adrianha Rangel Flores: Activista
- Felipe de Jesús Puch Díaz: Expresidente nacional en Centro Mexicano de Comercio e Inversion AC (CENMEXCI AC).
- José Jaime Enríquez Félix: Ingeniero mecánico electricista
- Jaime Duarte Martínez: Licenciado en Relaciones Internacionales
- José Enríquez González: Consultor de recursos humanos
- Ignacio Loyola: Exgobernador de Querétaro
- Mario Facundo Palacios: Panista
- César Augusto Reyes Ortega: Abogado
- Enrique Gutiérrez Badillo: Ciudadano
- Juan José Alfonso Beltrán: Ciudadano
- Rafael Acosta Ángeles (Juanito): Activista político
- Ricardo Jonathan López Morales: Ciudadano
- Miguel Alemán Vázquez: Abogado
- Miguel Ángel Mancera: Senador de la República
- Humberto Vega Villicaña
- Edgardo García Salgado
- Jaime Duarte Martínez
- Ana Laura Burgos
- Francisco Juárez Piña
¿Quiénes se bajaron del proceso de Va por México?
La alianza opositora cerró el registro con 33 aspirantes; 10 ligados a partidos y el resto tiene origen ciudadano. Más de 11 se bajaron de la contienda, entre ellos nombres importantes como:
- Lilly Téllez.
- Gustavo de Hoyos Walther.
- Mauricio Vila.
- Enrique Alfaro.
- Germán Martínez.
- Alejandro Murat.
- Claudia Ruiz Massieu.
- Ildefonso Guajardo.
- José Ángel Gurría.
- Juan Carlos Romero Hicks.
- Demetrio Sodi.