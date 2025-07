¿Y la austeridad? Oposición acusa a Morena de hipocresía por viajes de lujo a Europa

Senadores y diputados de oposición lanzaron duras críticas contra líderes de Morena, acusándolos de hipocresía y doble moral por realizar ostentosos viajes internacionales mientras pregonan un discurso de austeridad republicana. La polémica se centra en la opacidad sobre el origen de los recursos utilizados, contrastando con la promesa de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

El Desfile de lujos: De Tokio a Lisboa, un contraste con la austeridad

Los reflectores de la oposición se han posado en figuras clave de Morena con los viajes de Ricardo Monreal, Mario Delgado, Miguel Ángel Yunes y, más recientemente, Andrés Manuel López Beltrán (hijo del expresidente López Obrador), captado en Japón, han encendido las alarmas.

El diputado panista Federico Döring cuestionó directamente a Mario Delgado, actual secretario de Educación y dirigente nacional de Morena, por su reciente visita a Portugal. “La verdad es que Andrés Manuel es un muy mal papá, porque no logró inculcarle a sus hijos la austeridad de los $200 y un par de zapatos”, ironizó Döring. Aunque reconoció haber viajado a Portugal, el panista subrayó que lo hizo con recursos propios, no con dinero público. “Yo no me fui como Mario Delgado a Portugal con el dinero del arrendamiento de los trenes de la Línea 12, que va de 17 mil millones de pesos y que se conoce como la afore de la Línea 12. Nosotros viajamos con nuestros recursos y a nosotros nadie nos puede reclamar la hipocresía del falso discurso”, afirmó. Döring sentenció que él y otros legisladores de oposición pueden acreditar sus gastos, a diferencia de los morenistas, quienes “ni siquiera cuando se los pide la presidenta lo dejan de hacer”.

¿Se les olvidó la austeridad? Exhiben a funcionarios de Morena en vacaciones de lujo

El senador Ricardo Anaya también arremetió contra los dirigentes de Morena, calificando su actuar como una “doble moral”. “El gran problema de Morena es la hipocresía”, sentenció. Anaya, quien aclaró su ausencia en la sesión pasada de la Comisión Permanente por unas vacaciones familiares en Estados Unidos, contrastó su transparencia con la opacidad de los oficialistas: “Ellos son hipócritas, porque, por un lado, pregonan la supuesta austeridad republicana, pero por el otro se dan unos viajes a todo lujo sin poder acreditar el origen de los recursos con los que viajan”.

Ambos legisladores exigieron al partido oficialista y a sus representantes rendir cuentas claras y transparentar el financiamiento de sus viajes, especialmente cuando la austeridad se presume como un principio rector del movimiento.