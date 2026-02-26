¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa? Así quedan los días sin clases para preescolar, primaria y secundaria según la SEP

¡A sacar las maletas! Las vacaciones de Semana Santa ya tienen fecha oficial en el calendario escolar de la SEP, por lo que millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán prepararse para el próximo periodo sin clases.

Este receso representa una pausa clave en el ciclo escolar y es uno de los descansos más esperados por estudiantes y docentes en todo el país.

¿Cuándo cae el periodo vacacional de Semana Santa?

Si planeas salir de casa estas vacaciones de Semana Santa, toma en cuenta que para los estudiantes de educación básica se llevarán a cabo del 30 de marzo al 10 de abril, periodo en el que no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se espera que los estudiantes regresen a los salones el lunes 13 de abril.

Este receso escolar forma parte del ciclo académico vigente y aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Vacaciones de Semana Santa 2026: fechas oficiales de la SEP para preescolar, primaria y secundaria|Captura de pantalla

Tras este periodo, las actividades escolares se reanudarán de manera normal en la fecha establecida por cada plantel, marcando el inicio del último tramo del ciclo escolar antes de las evaluaciones finales.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de la religión católica, ya que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Inicia con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén; continúa con el Jueves Santo, cuando se conmemora la Última Cena; el Viernes Santo, día en que se recuerda la crucifixión; y culmina con el Domingo de Resurrección, que celebra su resurrección.

En México y otros países de tradición católica, durante estos días se realizan procesiones, representaciones del Viacrucis y diversas actividades religiosas organizadas por la Iglesia.

Además del significado espiritual, la Semana Santa también representa un periodo de reflexión y, para muchas familias, un tiempo de descanso y convivencia.