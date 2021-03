Vacunas falsas decomisadas en Campeche fueron aplicadas en maquiladora

Campeche, Campeche.- Luego de que se detectara un lote de vacunas falsas, se informó que los bilógicos fueron aplicados a trabajadores de una empresa manufacturera.

Fueron vacunados el 75 por ciento de los trabajadores con el biológico falso.

Hasta el momento La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no ha dado los resultados del contenido de los mil 62 envases incautados por la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de Campeche y que presuntamente pertenecían a la vacuna Sputnik V.



Trabajadores del lugar que se aplicaron la vacuna mencionaron lo siguiente:

“…Nos comentaron que el último día de trabajo nos la iban a aplicar, la vacuna contra el Covid, pero no nos dieron el nombre exactamente de la vacuna, solamente nos dijeron que era la vacuna., más no nos dieron nombres, nos las aplicaron en la maquila en la enfermería, y los mismos de ahí de la maquila, no fue alguien un especialista o un doctor particular o algo así no fueron los mismos de ahí de la enfermería, fueron los mismos que la aplicaron…"

Por lo pronto, la COFEPRIS, confirmó a través de un comunicado que un equipo de farmacovigilancia se instalará en Campeche para identificar a población que recibió el biológico falso.

Además estará disponible la siguiente plataforma para ponerse en contacto en caso de algunas de las personas que recibieron la vacuna falsa presenta reacción adversa:

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=MX