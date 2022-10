Los tambores se apagaron: Venezolanos se quedan atrapados en Tapachula

En Tapachula los tambores y la música callaron de forma abrupta; los venezolanos que están atrapados en la frontera sur del país recibieron como balde de agua fría la noticia de las nuevas reglas impuestas por el gobierno de Estados Unidos para el ingreso a ese país.

Y es que, entre las nuevas reglas impuestas, exigen no ingresar por tierra a la unión americana, justo lo que miles han hecho desde que escaparon de su país.

De acuerdo con organizaciones pro migrantes, en la frontera sur hay varados al menos 10 mil venezolanos, que no pueden regresar a Guatemala en donde la semana pasada comenzaron los operativos migratorios para deportarlos a su país; solo esperan una oportunidad para escapar en México y viajar al norte a cumplir su sueño americano.

Samuel Rivas Espinosa, un venezolano canta su travesía: “Salimos de Venezuela que cosa tan mala, por todos los países hasta Guatemala, yo salí de Venezuela con todos mis hermanos ya estamos llegando al sueño americano”.

Pero fue justo en Tapachula que los tambores y la música callaron.

Los venezolanos que ya están en la frontera sur del país no podían creer lo de las nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos.

Así lo explica Robert Rincón, un migrante venezolano: “Ese decreto fue un impacto muy duro, muy duro que hagan un decreto o una resolución para que nosotros los migrantes que ya estábamos aquí podamos entrar allá".

Entre las nuevas reglas impuestas, exigen no ingresar por tierra a la unión americana, justo lo que miles han hecho, caminar por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

“Tiene que ser cualquier inmigrante que no haya salido de Panamá, todos nosotros vinimos por la vía Panamá, vía la selva, el Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y hoy en día México, somos demasiados y lo que realmente nosotros queremos es llegar allá", recuerda Robert Rincón.





A pesar de la tristeza y las dificultades han logrado sortear el peligro de la selva y lo cantan con esta letra: “Esta selva animal la que llaman el Darién, donde pasamos millones y se quedaron también, cuando digo se quedaron también mucha gente dice no, no, no me puedo quedar, es como un impulso como no a bajar de fuerzas, no voy a bajar la intensidad que llevo”.

Samuel Rincón y su familia musical son de los miles de venezolanos atrapados en Tapachula sin saber qué hacer, no pueden regresar a Guatemala en donde la semana pasada comenzaron los operativos migratorios para detenerlos y deportarlos a su país.

Así que solo esperan una oportunidad para escapar y llevar su música por México e intentar que se escuchen sus ritmos en Estados Unidos .