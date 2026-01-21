Cuba y Nicaragua serán los siguientes en ser libres: María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que, tras la liberación de Venezuela , continuará trabajando para lograr una Cuba y Nicaragua libres, durante declaraciones a reporteros en la sede del Congreso de Estados Unidos.

“ Venezuela será libre. Y una vez libre, continuaremos trabajando hasta tener una Cuba libre y una Nicaragua libre”, dijo Machado ante medios de comunicación, en el marco de su visita a Washington, donde ha sostenido encuentros con legisladores y funcionarios estadounidenses.

Las declaraciones se produjeron luego de una serie de reuniones políticas en Estados Unidos, en las que la opositora ha buscado respaldo internacional para el proceso de transición democrática en Venezuela , de acuerdo con reportes de Reuters y AP.

El mensaje regional de Machado tras hablar de Venezuela

Machado dio su mensaje en un marco regional, al señalar que el cambio político en Venezuela podría abrir paso a transformaciones en otros países gobernados por regímenes autoritarios en América Latina, como Cuba y Nicaragua.

La opositora, aunque no detalló plazos ni mecanismos concretos para esos objetivos, reiteró que su prioridad inmediata es consolidar la liberación de Venezuela , antes de extender ese esfuerzo a otros países de la región.

Las declaraciones desde el Congreso de Estados Unidos

Las afirmaciones fueron hechas ante reporteros en instalaciones del Congreso estadounidense, donde Machado ha sostenido encuentros con legisladores de ambos partidos para exponer la situación política venezolana y solicitar respaldo internacional.

De acuerdo con Reuters, la líder opositora ha intensificado su agenda en Washington tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump , a quien expresó su reconocimiento por el apoyo de Estados Unidos a la causa venezolana.

¿Por qué María Corina Machado visitó Washington?

Machado se ha posicionado como una de las principales figuras de la oposición venezolana en el exilio, tras ser inhabilitada políticamente en su país, y ha centrado su estrategia en obtener apoyo externo para un cambio político.

Su visita a Estados Unidos ocurre en un momento de redefinición de la política estadounidense hacia Venezuela, marcado por una mayor presión diplomática y acciones directas contra el régimen de Nicolás Maduro , según análisis de agencias internacionales.