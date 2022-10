De Venezuela al Norte: Leonel avanza en muletas hacia Estados Unidos

Originario de Venezuela, Leonel es un migrante que lleva más de 14 días buscando llegar a la frontera norte de México; pero si la travesía es dura, con una sola pierna y un par de muletas el esfuerzo que se requiere es doble.

“Me duele la pierna, me duelen los brazos, me he caído, bueno, infinidad de cosas que se presentan y son inevitables no vivirlas”, dice Leonel a Fuerza Informativa Azteca.

Sin más pertenencias que una bolsa con algo de ropa y con los pocos recursos económicos que recibe de familiares y de la caridad, para este migrante cualquier espacio basta para descansar.

“Hay veces que me toca dormir en una terminal porque tengo que avanzar, porque tengo que parar el carro, gracias a Dios que los mexicanos ¡Wow! Pa’ qué, sin palabras, me han ayudado bastante, en San Pedro que es donde dan el permiso este, tuve la dicha de vivir en una casa gratis, me dan comida, hospedaje”, relata emocionado.

Sin dinero, migrante de Venezuela camina por México

Leonel dice que a veces se detiene en el camino “y vas rodando y vas rodando, duras hasta a veces, tres cuatro días sin bañarte, depende de tu presupuesto de hasta donde puedas rodar”.

Como la mayoría de los migrantes, Leonel tiene que estirar cada peso, en su ruta le han regalado alimentos, sin embargo no siempre es así.

“Son las 12:46 y no he desayunado, ¿qué hacemos ahorita? Compramos unos panes, sustentamos para gastar a dónde podemos rodar y ahí bueno buscamos la manera de comernos algo que nos llene más el estómago, que nos dé más fuerza”, relata.

A pesar de las nuevas restricciones para migrantes venezolanos, que ya impiden su paso por la frontera con México debido a la aplicación del Título 42 sobre restricciones por salud, Leonel tiene la meta de llegar a la frontera norte, para ingresar, a como dé lugar, a Estados Unidos.

“No sé cómo voy a hacer, pero pienso llegar, ese es mi sueño, ese es, salir con esa meta pues”, reafirma.