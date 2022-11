Automóvil irrumpe en plena boda; se lleva hasta el pastel en Veracruz

Una boda que se celebraba en calles del municipio de Zaragoza al sur de Veracruz, fue irrumpida por dos sujetos que se metieron con todo y automóvil, llevándose hasta el pastel de los festejados.

De acuerdo con los testigos del accidente, todos estaban disfrutando la fiesta, cuando de manera sorpresiva, el vehículo arrasó con sillas, mesas, arreglos y hasta el pastel de los novios.

Javier Francisco López, uno de los testigos de lo ocurrido relató lo ocurrido durante la fiesta: “A muchos los agarró distraídos pensaron que se iba a detener pero no se detuvo, decían, parecía como de película, muchos no supieron reaccionar, otros sí. Les gritaban que pararan, ellos no reaccionaban ellos le seguían pisando el acelerador, ellos siguieron hasta que chocaron con el escenario”.

De acuerdo con Protección Civil, algunos invitados recibieron atención médica porque sufrieron crisis nerviosa y algunos golpes.

“Destrozó todo"; padre del novio

Amadeo Francisco Ramírez, padre del novio lamentó la situación ya que durante un año estuvieron preparando esta fiesta y terminó destrozada por una imprudencia.





“Tanto gasto que se hizo y que en un rato pues todo acabe mal. No respetó ni el que estaba sentado, ni el que estaba bailando, menos el grupo actuando pues lo embistió, destrozó todo”, relató el padre del novio.

Sobre este hecho, tomó conocimiento la policía municipal, los responsables fueron detenidos y junto con el automóvil quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.