La verificación vehicular en el Edomex 2025 es un trámite obligatorio que los conductores deben realizar dos veces al año. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los mexiquenses.

Calendario de verificación en el Edomex 2025

El gobierno estatal ya publicó el calendario oficial de verificación para el primer semestre de este año, junto con los costos actualizados para este año:

Doble cero (“00”): mil 131 pesos.

Cero (“0”): $565 pesos.

Uno (“1”) y Dos (“2”): $452 pesos.

Informe OBD: $0 pesos.

Calendario de verificación vehicular 2025 (primer semestre)

Enero-Febrero: Engomado amarillo, placas 5 y 6

Febrero-Marzo: Engomado rosa, placas 7 y 8

Marzo-Abril: Engomado rojo, placas 3 y 4

Abril-Mayo: Engomado verdes, placas 1 y 2

Mayo-Junio: Engomado azul, placas 9 y 0

¿Debo pagar refrendo y tenencia antes de hacer la verificación en Edomex 2025?

Es importante recordar que estar al corriente con el pago de tenencia y refrendo es un requisito indispensable para realizar la verificación vehicular en el Estado de México.

Requisitos para la verificación vehicular en el Edomex 2025

Los conductores del Edomex deben cumplir con los siguientes requisitos para realizar la verificación vehicular 2025:

1. Identificación oficial.

2. Constancia de verificación del período anterior.

3. Tarjeta de circulación vigente.

4. Estar al corriente con el pago de tenencia y refrendo.

5. Recibo original del pago de la multa en caso de ser verificación extemporánea.

6. Factura original (en caso de ser nuevo o primera verificación).

¿Cómo agendar una cita para la verificación?

1. Acceder a la página de citas: [https://citaverificacion.edomex.gob.mx/](https://citaverificacion.edomex.gob.mx/)

2. Seleccionar el trámite “Cita administrativa”.

3. Especificar si se desea agendar una cita o si ya se cuenta con una.

4. Agregar los datos del coche (número de placas, serie, marca, submarca y modelo).

5. Escribir el texto de seguridad que aparece en la imagen.

6. Escoger el verificentro más cercano.

7. Elegir un horario disponible.

8. Guardar el comprobante de cita.

Los horarios de atención en los verificentros son de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.

¿Qué pasa si no se realiza la verificación vehicular?

Los conductores que no realicen la verificación vehicular en tiempo y forma serán multados y sus autos no podrán circular legalmente en el Estado de México. En 2025, la sanción por no verificar es de 2 mil 262 pesos, equivalente a 20 UMAs, y entró en vigor el 1 de febrero de 2025.