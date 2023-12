Viajeros desaparecidos y otros crímenes en cruceros

La desaparición de viajeros en cruceros, no es un mal traído por el siglo XXI, sino que la neblina de altamar empresarial de los cruceros, no ha pujado por esa “publicidad”, teniendo en cuenta que esa situación se convertiría en el iceberg perfecto para su giro, que si bien no los hundiría, arruinaría muchas calderas.

¡De la ficción a la realidad! Lo que podría ser únicamente “Pasajero 23", la novela del prodigio escritor de thriller alemán, Sebastian Fitzek, la cual aborda la desaparición de una madre con su hija al interior de un crucero de ensueño, dejando a las víctimas, paradójicamente sin sueños, ha sido la realidad de muchos.

Desaparecen alrededor de 200 viajeros en cruceros al año

De acuerdo con la firma legal estadounidense Colson Hicks Eidson, reportó que al menos 200 pasajeros desaparecidos desde el año 2000 al 2020, asegurando que las líneas de cruceros no están garantizando en plenitud la seguridad de los pasajeros, y tampoco investigaciones a fondo que esclarezcan lo sucedido.

Mientras que The Injury Firm, otra firma legal, también aseguró que cada año desaparecen 200 pasajeros en cruceros.

Crean asociación para víctimas de delitos en cruceros

A consecuencia de las desgracias acumuladas en altamar, se creó International Cruise Victims, una asociación ubicada en California, Estados Unidos, fundada entre otros, por Kendal Caver padre de una niña que desapareció en un crucero rumbo a Alaska, en 2004.

International Cruise Victims, se encarga de recabar testimonios y realizar bases de datos sobre víctimas de ataques y desapariciones a bordo de cruceros; datos públicos y en su mayoría desgarradores.

60% de los crímenes cometidos en cruceros fueron de índole sexual

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), reveló que del 2010 al 2015 cerraron alrededor de 153 investigaciones por crímenes cometidos en cruceros, de estos más del 60% fueron de índole sexual, seguido de heridas severas por ataques y decesos sospechosos.

Sin embargo, la cifra de detenidos es ridículamente baja en relación a los delitos, y es que algunos abogados de víctimas refieren que las compañías de cruceros buscan acuerdos económicos reparadores y un contrato de confidencialidad para no hablar sobre la compañía donde se cometieron los delitos.

Los cruceros, seguirán siendo el escenario perfecto de momentos gratamente inolvidables. Pero antes de abordarlo, no está demás investigar qué hacer en caso de vivir un incidente al interior, a dónde ir una vez que tocas tierra y eres víctima de un delito o revisar a qué está sujeto el crucero, de acuerdo con el derecho marítimo del país de origen y no confiar a ciegas en el dependiente de la barra.

Porque un crucero es una ciudad, sin policía y 911, solo cuentas con la tripulación, y <<zarpar como el borras>>, sería un despropósito.

La desaparición más reciente, de la que se tiene registro, ocurrió a finales de septiembre pasado. Se trató de un hombre estadounidense, pasajero de una importante cadena de cruceros que regresaba de las Bahamas a Florida. Hasta el término de este texto no ha sido localizado