Víctimas exigen demoler tramo elevado de Línea 12 tras peritaje

Tras la realización de un peritaje particular un grupo de víctimas que resultaron heridas en la tragedia en la Línea 12 del Metro exigieron a las autoridades de la Ciudad de México demoler el total del tramo elevado ante el riesgo que representa para la ciudadanía.

En conferencia de prensa, el grupo de abogados que asesora legalmente a los afectados y sus familiares presentó un informe técnico para demostrar que el mantenimiento a dicha Línea fue prácticamente nulo además de que se le descuidó por años ya que no hubo supervisión.

Teófilo Benítez, quien junto a su equipo encabeza la defensa de 12 afectados por el derrumbe en el Metro del pasado 3 de mayo, señaló que según sus indagatorias hubo más de 400 pernos que faltaban en la construcción del tramo elevado colapsado.

“Ellos conociendo esto, tienen la plena conciencia y la lealtad ante la ciudadanía para solicitar que se demuela toda la línea elevada por actos de desconfianza hacia esa construcción por falta de cuidado, supervisión y en especial el mantenimiento que jamás se le dio a la línea”, puntualizó Benítez.

Se buscará llevar ante un juez federal la petición de demoler todo el tramo elevado

Según sus pesquisas, se detectó la ausencia de 400 pernos y se pasó por alto el monitoreo que debía realizar un comité de vigilancia, ya que por el mal diseño, la debilidad de las columnas y trabes y la deformación de éstas, era indispensable actuar de manera inmediata.





Ante esto, el perito particular Tomás Andrade Ramos explicó que fue la suma de un mal diseño, una construcción deficiente y acelerada así como un pésimo mantenimiento lo que dio como resultado la tragedia de la noche del 3 de mayo de 2021.

El abogado Marco Antonio Olivares, otro de los asesores jurídicos de este grupo de víctimas y familiares quien explicó que a través de documentos periciales se buscará llevar ante un juez federal la petición de demoler todo el tramo elevado de la que fuera conocida como la “Línea Dorada”.

“Solicitarle a la autoridad la demolición de la línea 12 del Metro que crea un riesgo grave hacia la comunidad, cuando una comunidad se ve afectada porque están construyendo un edificio, porque quieren acabar con un bosque, en este caso que representa un grave riesgo a la vida de quienes usan esa Línea 12”, explicó el litigante.

También piden la instalación de un memorial

Sergio Santiago quien desde hace casi un año vive con ansiedad y otros padecimientos físicos por la tragedia en que murieron 26 personas señaló que si se les va a reparar el daño desde el Gobierno de la Ciudad de México debe ser justa, conforme a derecho y acorde a las afectaciones que cada víctima o familiar sufre desde el día de la catástrofe hasta la actualidad.





“Aquí lo que buscamos es que no se vuelva a repetir porque mi familia pasó a las siete de la noche por ese mismo lugar y me pongo a pensar…¿si hubiera sido mi bebé? ¿qué me hubieran reparado? ¿el alma? ¿cómo me la hubieran reparado? A veces le doy gracias Dios que fui yo”, expresó.

El próximo tres de mayo este grupo de 12 víctimas y sus abogados realizarán una conferencia de prensa en la Zona Cero y exigirán la instalación de un memorial dedicado a quienes murieron y resultaron lesionados por la tragedia sucedida cuando dos vagones de la Línea 12 de metro se desplomaron entre las estaciones de Olivos y Tezonco.