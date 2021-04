Vida de Marie Curie llega a película de Netflix

Uno de los estrenos más esperados en Netflix es la película sobre la vida de Marie Curie, que a partir de este jueves 15 de abril estará disponible y narra la vida de la científica polaca, quien es considerada como la madre de la física moderna.

Bajo el título de “Madame Curie”, la cinta relata algunos episodios importantes en la vida de la dos veces ganadora del premio Nobel, para lo cual se basó en el libro biográfico “Radioactive: Marie and Pierre Curie, a tale of love and fallout”.

Las vivencias de su matrimonio, pero sobre todo de la mujer de ciencia que era, salieron de las páginas del libro y se trasladaron a la pantalla bajo la dirección de Marjane Satrapi, una historietista franco-iraní y autora del famoso cómic “Persépolis”.

El filme hace un recorrido por los grandes descubrimientos de Curie, como los elementos de la tabla periódica que nombró como polonio y radio. Además, aborda cómo fue el desarrollo que hizo de la teoría de la radiactividad, un término que ella acuñó.

“Madame Curie” es protagonizada por la actriz británica Rosamund Pike, quien hace mancuerna con Anya Taylor-Joy, en el papel de Irene, la hija mayor del patrimonio Curie.

Radioactive (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Rosamund Pike y Anya Taylor-Joy

¿Cuáles fueron los descubrimientos que hizo Marie Curie?

Maria Salomea Sklodowska, nombre completo de la científica, dedicó toda su vida a la ciencia y gracias a sus investigaciones, en 1903 ganó el Nobel de física, junto con su esposo Pierre, y varios años después, en 1911, ganó otro Nobel, esta vez de química.

Las investigaciones del matrimonio se consideran pioneras en su campo; sin embargo, los mantuvieron expuestos a los peligros de la radiación que por varios años se dedicaron a estudiar. La anemia aplásica que causó la muerte de Marie, en 1934, habría sido una consecuencia de la radiación, con la que convivía tan cerca.

En julio de 1898, la pareja publicó un artículo en el que anunciaron la existencia de un nuevo elemento químico; el polonio. En diciembre de ese mismo año, dieron a conocer que habían encontrado un segundo elemento al que nombraron radio.

En 1906, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo como profesora en el Departamento de Física de la Universidad de París.

