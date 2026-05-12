David Monreal amenaza a productores de frijol con quitar apoyos federales tras protestas

Lo que comenzó como un reclamo legítimo por la dignidad del campo zacatecano ha terminado en un escenario de represión y advertencias directas. Mientras los productores de frijol exigen un precio de garantía que les permita sobrevivir, pidiendo elevarlo de 27 a 30 pesos, el gobernador David Monreal ha optado por un discurso que, lejos de conciliar, parece condicionar la ayuda federal a cambio de silencio.

Exigen precio justo para su frijol… y el gobierno responde con amenazas de quitar apoyos



Protestan… y los reprimen



Así trata David Monreal a los productores de Zacatecas



Este es el “humanismo” de Morena



📹 @NoticiasAcceso pic.twitter.com/CUMtssdqoK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 12, 2026

Manifestación en Zacatecas termina con agricultores detenidos

La tensión alcanzó su punto máximo este fin de semana. Tras días de plantones y movilizaciones en la capital zacatecana, la respuesta del Estado fue el uso de la fuerza pública. El operativo policial para desalojar a los manifestantes no solo dejó un saldo de heridos y 12 detenidos, sino que encendió la furia de un sector que se siente traicionado por quien prometió ser su principal aliado.

La marcha masiva de este lunes 11 de mayo fue el eco de esa represión. Cientos de agricultores y activistas recorrieron el Bulevar Metropolitano hacia la Plaza de Armas con una consigna clara: "Protestamos por hambre y nos responden con golpes". El conflicto ya no es solo por el grano, sino por el derecho a disentir sin ser criminalizado.

David Monreal amenaza con desaparición de programa a productores

El tono del gobernador ha causado indignación. En lugar de ofrecer un puente de diálogo, Monreal lanzó una advertencia que se interpreta como chantaje político. Al referirse a las protestas y la insatisfacción por los precios actuales, el mandatario zacatecano amenazó con la continuidad de los programas sociales:

"El programa es federal, yo lamento mucho decirles, ojalá y no, pero el riesgo que se corre es que la presidenta desaparezca el programa, porque si no satisface a la gente. Es que luego no se entiende que el precio de garantía es un regulador", dijo.

Con estas palabras, Monreal traslada la responsabilidad a la Federación y utiliza la figura de la presidenta como un factor de riesgo. En el campo zacatecano, la frase se lee con claridad: "Si se quejan, nos quitan el apoyo".