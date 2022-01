VIDEO: “Voy saliendo del Covid”, dice AMLO en mensaje sorpresa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un mensaje sorpresa mediante un video transmitido la tarde de este jueves, para informar su estado de salud y aseguró que “va saliendo” del Covid-19.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del Covid y compartir esta información porque considero que es alentador el poder comprobar en carne propia que esta variante del Covid no tiene la letalidad, peligrosidad de la variante anterior, la Delta”, dijo el mandatario desde su oficina en Palacio Nacional.

Dijo que esta variante produce síntomas muy leves, lo equivalente a una gripa, “no tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal; solo la ronquera que se me está quitando y ardor en la garganta que también está menguando, es cada vez menor”.

En su mensaje, López Obrador refirió que con la nueva variante no hay muchos riesgos y dijo que aunque hay más hospitalizaciones, no hay muchos y que tampoco habrá más fallecimientos.

Nos vamos recuperando del nuevo contagio de #COVID19 y seguimos con actividades por el bien de México y su pueblo.https://t.co/iyrDj6hv4f pic.twitter.com/RrlWEVnYRb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2022

Aseguró que después de esta ola de contagios que es expansiva, vamos a volver a la normalidad.

Llevo cuatro días y ya estoy bien, desde luego si me vuelvo a hacer la prueba, vuelvo a salir positivo pero ya no tengo síntomas que me puedan preocupar y no he tomado medicamentos especiales, estos antivirales. No quise porque además estos aun cuando ya están autorizados deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas gente mayor.

AMLO revela remedios que ha usado para mejorar su salud

El presidente AMLO reveló los remedioscaseros con los que ha sobrellevado este su segundo contagio de Covid-19.

“Yo, con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor (Jorge) Alcocer porque dijo que con Vaporub, pues sí, cuando era niño recuerdo nos enfermábamos de gripe y mi mama nos ponía Vaporub en el pecho y en las plantas de los pies... Esos remedios y miel para la garganta, un poco de limón y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, las caricias a los hijos, entonces con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad tan es así que estoy trabajando”, reveló