VIDEO| Ana Bárbara sufrió grave accidente que casi le cuesta la vida en Cancún: ¿Qué le pasó?

En Cancún, Quintana Roo, la reconocida cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, estuvo a punto de morir tras ser arrastrada por las olas del mar.

En declaraciones emitidas en un video en sus canales oficiales, la intérprete de melodías como ‘Y lo busqué’ o ‘Bandido', reveló que pecó de confiada por su amor a las playas, pues en un abrir y cerrar de ojos, vio de cerca a la muerte después de que la corriente la arrastró de forma intempestiva lejos de tierra firme.

Ana Bárbara explicó que aunque el mar estaba un poco rebelde, decidió aventurarse y meterse a sus cálidas aguas; no obstante, reconoció que a pesar tenerse confianza y ser respetuosa del mar, se debe tener mucho más respeto a todo lo omnipotente, pues su fuerza, no es medible, y prueba de ello es el incidente que sufrió, el cual le provocó un miedo intenso y del que pensó que no sobreviviría.

Si bien la cantante no explicó cómo sucedió el rescate, agradeció a su hijo José María ‘Chema’, a quien etiquetó en su publicación y lo señaló como su ángel.

Horas después del incidente, la cantante señaló que tras la adrenalina que vivió y después de llorar por varios minutos, regresó al mar a agradecerle por permitirle ser rescatada. Al tiempo, explicó que después de volver a nacer tiene claro por lo que quiere vivir, que son las personas que le han demostrado amor y lealtad real.

¿Cuáles son las playas más peligrosas de Cancún?

De acuerdo con información emitida por Protección Civil, en el año 2023, Playa Delfines (El Mirador), Playa Gaviota Azul y Playa Marlín, fueron reconocidas por ser potencialmente peligrosas en la región por sus corrientes de retorno, comúnmente conocidas como resacas. Estas corrientes se distinguen visualmente por una acumulación de sedimentos con tonalidades cafés en la superficie del mar, extendiéndose mar adentro.

Las resacas representan un fenómeno donde el flujo del agua se mueve en dirección opuesta al rompimiento de las olas que llegan a la playa. Este patrón contrastante entre la dirección de las olas y la corriente de retorno es lo que potencia el riesgo asociado a estas playas, ya que puede dificultar el retorno seguro de los nadadores hacia la orilla.