¡Aguas! Alertan por la presencia de jaguar en zona habitacional de Cancún

A través de un video fueron captadas las imágenes de un jaguar visto en la zona del Periférico en Cancún dentro del patio de una casa.

En el video que circula en redes sociales se ve al ejemplar que durante la noche se la pasó merodeando en el patio de una vivivenda en Cancún, Quintana Roo.

Hay que recordar que no es el único avistamiento de estos felinos en la zona urbana, por lo que expertos en fauna silvestre indican que si nos encontramos a un jaguar, lo mejor será darle su espacio y no realizar movimientos bruscos, que puedan asustarlo y ponerlo en alerta.

¿Qué hacer en caso de ver a un jaguar en la ciudad?

Es importante aclarar que el jaguar no mata, caza presas por supervivencia, su dieta se compone de venados, jabalíes, coatís, entre otros.

Tras el avistamiento de un ejemplar en el fraccionamiento Aloha, en Cancún, los especialistas nos indican las siguientes recomendaciones:

No correr

No darle la espalda

No seguirlo

No hacer movimientos bruscos

No tirarles piedras o palos

Alzar las manos por encima de las orejas para hacerse ver más grande y amenazador

Aplaudir fuertemente con las dos manos

Y es necesario recordar que el jaguar es quien tiene más miedo a los humanos, pues se encuentra fuera de su hábitat.

Abisaid Lerma, médico veterinario indica que “el animal no busca atacar al ser humano ellos nos tienen miedo normalmente pero es importante que nosotros tengamos algunas medidas por si se nos aparece de frente pues no hagamos algo incorrecto y cosas muy importantes. A la gente que vive en ese tipo de fraccionamientos no tire basura recoger su basura de una manera adecuada, ponerla en donde corresponda, no dejar a sus mascotas afuera porque de pronto se les aparecen perritos o gatitos que pueden se levantados por estos animales”.

En el caso de Aloha, se habilitará como una área natural protegida para la fauna silvestre dentro del fraccionamiento, tanto como protección par a los animales, como para los cenotes que ahí se encuentran.

“No es el único avistamiento que ha habido ya ha habido avistamientos en otras zonas como por ejemplo en la parte más al norte de villas se han encontrado algunos avistamientos también esos animales han estado de una manera fugaz van se alimentan y se retiran pero cada vez regresan más”, indica el veterinario.

El jaguar es carroñero, por lo tanto le atrae comida de los contenedores de basura que en ocasiones no están tapados.

Debido a la importante fauna en las selva del sureste, este especie se encuentra enlistada de la NOM059-Semarnat 2010 catalogada como en peligro de extinción.

Hay que destacar que son de 9 a 10 años de cárcel , sin fianza, más la multa por ser un delito federal, cualquier situación que amenace su hábitat entre estas cazarlo.

Protegen a jaguar en Benito Juárez

Cabe mencionar que el gobierno municipal de Benito Juárez a través de la Dirección General de Ecología avisó a las autoridades competentes, además de trabajar en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, con el propósito de proteger a esta especie en peligro de extinción.

Se volvió viral el video de un jaguar que deambula por el patio de una vivienda en la zona de invasiones cercana a la avenida Arco Norte, en Cancún.

La zona colinda con el área selvática, hábitat del jaguar y otras especies silvestres.

Aunque en el video no se especifica la fecha en que fue grabado, ya se han reportado avistamientos de jaguares en colonias irregulares.