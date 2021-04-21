VIDEO: Artista cambia el cubrebocas por un mini invernadero

A raíz de la pandemia, la humanidad ha visto escenas que no se hubieran imaginado hace algunos años, pero las restricciones y el confinamiento han obligado a las personas a ser creativas para salir adelante de esta situación, como es el caso de un artista belga de 61 años.

Alain Verschueren, un artista belga, ha llamado la atención de los ciudadanos de Bruselas en los últimos días por pasearse por la calle con una caja transparente colgada en la cabeza, como si de un casco se tratara.

Él lo llama "oasis portátil", una especie de invernadero que le permite caminar al aire libre sin la necesidad de llevar cubrebocas pero que lo aísla del mundo.

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“Se trata de crear una burbuja en la que puedo encerrarme para aislarme del mundo que me parecía demasiado aburrido, ruidoso y maloliente”, explica el artista de 61 años, quien también indica que la cajita contiene plantas medicinales que le protegen como ocurriría en un oasis.

Este invento, que estaba pensado para marcar distancias con todo el mundo, lo ha acercado más que nunca a la gente, puesto que muchas personas se han interesado por él al verle pasear con su invento colgado en la cabeza.

Verschueren recuerda que esta caja no fue un invento nuevo ni consecuencia de la pandemia; lo creó hace 15 años, cuando ya tenía una opinión bastante crítica acerca del rumbo que estaba tomando el planeta, pero ahora ha encontrado el momento idóneo para darle visibilidad y espera concienciar a la gente sobre el cuidado del medioambiente y la contaminación acústica.

🪴🇧🇪 "Mi propia burbuja mientras estoy en el mundo": artista belga lleva un mini invernadero en la cabeza pic.twitter.com/VMnKyCVYFO — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 21, 2021

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Apretón de manos y oasis portátil; sus proyectos

Además del "oasis portátil", Verschueren tiene otros proyectos relacionados con la pandemia como el que llamó "Apretón de manos".

"En estos tiempos de Covid, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que le dio la mano a alguien? ¡Dale la mano con seguridad!", se lee en su sitio web en el que habla de sus iniciativas.

Incluso da las instrucciones para realizar esta práctica que a raíz de la pandemia la humanidad parece haberla suprimido de sus prácticas sociales.

"Instrucciones a seguir: uso de máscara, máximo distanciamiento físico pero cómodo, todos se lavan las manos con gel antes y después de dar la mano", indica con lógica.

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