¡Crisis con los asaltos a los autobuses en México! Así son los robos a choferes y usuarios

México atraviesa una crisis de inseguridad que sigue con sus duros impactos al transporte público, pues ahora son los autobuses los que tienen un incremento en las cifras de asaltos, una situación que involucra a distintos rubros del mundo criminal y que no solo se limita a las ciudades, sino que también está presente en carreteras.

“Me robaron un camión, me lo quitaron, a mí me pegaron y yo estuve bien mal casi 15 días”, aseguró uno de los afectados por la delincuencia en México, quien demuestra cómo no solo son los robos, sino que también hay una descarada violencia contra los choferes.

Para ellos estas carreteras son una ruleta de la muerte, pues no saben cuando se subirán los delincuentes a sus unidades y un ejemplo claro es el que vive Cristóbal cuando pasa por la autopista de Puebla:

“Si está pesado porque ya no sabe uno a qué horas le toca, y la verdad ya anda uno con esa zozobra de a ver a qué horas se suben los rateros y nos quitan lo poquito que va uno haciendo”, explica el chofer de autobús.

¿Cómo asaltan a los autobuses de México?

De acuerdo con los testimonios de algunos de los involucrados en estos asaltos y robos, los delincuentes “suben y agreden a la gente”, al grado de quitarles todas sus pertenencias, con arma de fuego incluida. “Sí, es con arma, con cuchillo, si amedrentan muy feo”, explican los involucrados.

¿Cuáles son los estados con más robo a autobuses en México?

En el 2023, la cifra de asaltos repuntó 26.8%, bajo el concepto de robo a unidades de pasajeros y turismo. En total sumaron 595 denuncias en todo el país, con las principales entidades



Estado de México

Puebla

Veracruz

Por otro lado, preocupan las conclusiones de empresas y socios del transporte público en México, pues aseguran que la gente denuncia menos por el miedo a las represalias. Por poner un ejemplo, en enero solo se presentaron 40 denuncias.

Por otro lado, vale la pena mencionar que el robo de autobuses de pasaje asegurados repuntó 124% el año pasado, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

“Subieron como siete personas, de hecho haga de cuenta que más o menos ya los tenemos conocidos, nomás que luego que no los levanta uno ya se esconden, se para uno y de momento salen”, menciona Augusto, quien ha sufrido robos en carreteras federales.

De estas situaciones es donde surgen los reclamos por parte de los operadores, quienes piden más seguridad en las carreteras, sobre todo en las noches, cuando ocurren la mayoría de los asaltos.