Reforma de Morena busca frenar la sátira política: ¿Qué es la “ley antimeme” y cómo afecta la libre expresión en México? | VIDEO

Una iniciativa de Morena sobre derechos de autor, “ley antimeme”, encendió el debate en internet, al abrir la puerta a sanciones contra la creación de memes, parodias y sátira política en redes sociales. Alertan que la medida busca frenar la crítica social y representa un intento de censura contra los usuarios.

Habitantes consultados consideran absurdo castigar el humor digital, recordando que las figuras públicas deben estar abiertas al escrutinio. Cuestionan además la contradicción de limitar las expresiones de la gente mientras el gobierno usa la parodia en sus medios y los partidos preparan millones de spots electorales.

El foco del problema está en la falta de claridad: no hay un criterio objetivo para definir qué es una violación de derechos de autor y qué es simple humor, lo que dejaría en manos de políticos de “piel delgada” la decisión de borrar cualquier contenido que les resulte incómodo.