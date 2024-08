¡Se lo tragó la tierra! Auto circulaba en avenida de Pachuca y cayó en enorme zanja

Así fue como quedó este auto luego de caer en una zanja ubicada en Pachuca. La mitad del vehículo quedó prácticamente adentro sin poder hacer nada, se incorporaba al bulevar minero cuando ocurrió el percance; sus ocupantes, por fortuna, resultaron ilesas.

"—¿Qué fue lo que pasó?—Pues miré nada más cómo están las calles y pues, como no se ve con el agua, pues uno pasa confiado”, detalló la parte afectada.

“Se cayó precisamente un carro, más o menos como a las dos, como a las dos de la tarde se fue para abajo el carro, es peligroso andar así", declaró un testimonio.

La zanja, que carece de rejilla, es de poco más de un metro de largo y casi 50 centímetros de ancho. Y es que así como en este lugar, en por lo menos 80 colonias y las principales vialidades de la capital, existen situaciones como estas rejillas incompletas y prácticamente zanjas llenas de basura y agua, que con las lluvias, la situación más la visibilidad se pierde y los vehículos caen con mucha facilidad.

#Hidalgo #Pachuca así quedó un auto al caer en unas de las zanjas que se multiplican por cientos en la capital sin registro, ni tapas, este fue el cruce del bulevar #Minero y colonia San Bartolo ñ, por fortuna sus ocupantes ilesos, el vehículo con daños considerables,… pic.twitter.com/AZLzOfoyIH — @Leonardo Herrera (@herreleo) August 14, 2024

“Es el problema que ha habido, no es el primero, son varios que se han ido en esa coladera, no sé por qué la dejarían así. Habían puesto más rejas, pero las quitaron de ahí. No sé por qué las quitarían, pero ese es el problema, igual de que no hay precaución”, agregó un testimonio.

Una consulta con las autoridades capitalinas, confirmó que son más de 400 las zanjas que se tienen con problemas en la capital hidalguense, coladeras donde afirman se han dañado o robado las tapas.

Y a pesar de las denuncias impuestas por los ciudadanos por daños a vehículos por falta de señalamientos, no hay por ahora, según lo confirmó la secretaría de obras del ayuntamiento, un programa para hacerle frente a estas deficiencias.