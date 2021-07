Video: Chofer furioso arrolla vehículo y árboles en Nuevo León

García, NL.- Un chofer de ruta de transporte de personal que festejaba el cumpleaños de su esposa en su domicilio en el municipio de García, Nuevo León, protagonizó una riña campal al discutir con familiares al calor de las copas.

Chofer furioso arrolla vehículo y árboles en Nuevo León

Según algunos vecinos de repente se empezaron a escuchar gritos y vio cómo se venía el camión sin control.

“Estuvo peleando con su familia, vive aquí como a tres casas, son familiares de él, se vino desde su casa con el camión de la linea konect, y pues me vino a dañar mi carro, pérdida total, partió el poste, la jardinera, y pegó en el poste nada más porque pegó en el poste, si no también se mete más para allá”, manifestó Jaime Reyes, vecino afectado por el incidente familiar.

De los gritos pasaron a los golpes interviniendo varios integrantes de la familia.

El hombre furioso tomo las llaves del camión que tiene a su cargo de transporte de personal de la línea Konect line, y arranco a exceso de velocidad embistiendo un vehículo que se encontraba estacionado, no le basto esto, le dio de reversa y se llevó varios árboles que estaban sembrados en la banqueta, así como un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue la fiscalía

“Me dijeron que fuera a la fiscalía, fui a la fiscalía, pero no, nunca apareció en la pantalla nada, llegó un señor, pero no jaló, vino un señor de la empresa, y pues yo solo quiero que me pague mi carro”, expresó Jaime.

Algunos familiares trataron de impedir que se fuera ante el riesgo de que provocara una tragedia mayor.

Los testigos señalaron que dejó su camión a varias cuadras huyendo del lugar.

Ahora los afectados exigen se detenga a el responsable y pague por los daños ocasionados.