VIDEO: Balacera en concierto del salsero Maelo Ruiz deja un muerto

Se desató el pánico durante un concierto del salsero Maelo Ruiz cuando comenzó una balacera entre el público que disfrutaba del espectáculo en Nariño, Colombia. El ataque dejó al menos un muerto.

El lunes 31 de julio, Maelo Ruiz ofreció un show por las fiestas patronales que se realizaban en la plaza principal de San Pedro de Nariño. Alrededor de las 11:30 de la noche, cuando el espectáculo lleva unos 30 minutos comenzó la tragedia.

El salsero puertoriqueño interpretaba su exitoso tema “Regálame una noche”, cuando se escucharon los primeros disparos; la balacera se desató en la parte izquierda de la plaza en medio del público.

Tras las primeras detonaciones, dos hombres se acercaron al cantante, lo rodearon y le informaron lo que estaba pasando, por lo que hicieron que abandonara la tarima del concierto para llevarlo a un lugar seguro.

Segundos después se escuchan varias detonaciones, en medio de los disparos, los músicos y acompañantes que permanecían en la tarima se tiraron boca abajo para protegerse.

El público también trató de cubrirse tirándose al suelo o intentando salir de la zona, por lo que varios corrieron a la salida de la plaza para refugiarse de la balacera, algunos incluso saltaron las vallas de seguridad.

Tras la balacera, Maelo Ruiz mandó un mensaje a sus seguidores para informarles que se encontraba bien y lamentó lo sucedido durante su presentación en Colombia.

Asesinan a joven durante un concierto de Maelo Ruiz

Un joven murió en el lugar tras la balacera en el concierto de Maelo Ruiz; la víctima fue identificada como Carlos Montero, quien había salido de la cárcel hace unos días, informó la policía de Colombia.

Las autoridades también confirmaron que además de una persona muerta, también se reportó un herido, quien fue trasladado a un hospital cercano para que recibiera atención médica.

De acuerdo con el departamento de policía de Colombia, la balacera no fue un ataque indiscriminado sino que los atacantes tenían un objetivo.

“Iban directamente contra él. Un sujeto se aproximó a donde se encontraba (la víctima) en medio de la multitud. Le propinaron seis impactos de bala y perdió la vida inmediatamente”, detallaron las autoridades.