Serie de tiroteos masivos deja 10 muertos en EU antes del feriado de 4 de julio

Una serie de tiroteos masivos ocurridos en Filadelfia, Baltimore y Fort Worth se cobraron la vida de 10 personas en vísperas del día feriado del 4 de julio, según las autoridades, una sombría muestra del fracaso de Estados Unidos durante décadas a la hora de frenar la violencia alimentada por las armas de fuego. Los motivos de los tres tiroteos no estaban claros de inmediato.

En lo que va del año, se han reportado 348 tiroteos masivos en Estados Unidos, según datos recopilados por Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al tirador.

Tiroteo en Fort Worth

En Fort Worth, Texas, tres personas fallecieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo masivo tras una fiesta local, según informó el martes la policía. La balacera sucedió justo antes de la medianoche del lunes 3 de julio en un estacionamiento donde había una "gran multitud reunida". El motivo del tiroteo no quedó claro de inmediato.

Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar y otras dos murieron en el hospital, mientras que los otros ocho también fueron hospitalizados y se desconocen sus condiciones, informó CBS. Diez víctimas eran adultos y el otro es un menor

La policía de Fort Worth dijo que no se habían realizado detenciones. "No sabemos si esto está relacionado con algo doméstico o de pandillas. Es muy pronto para decirlo en este momento", dijo Shawn Murray, un alto funcionario de la policía.

40yr old bulletproof wearing man shot at least 50 times killing 5 and injuring 4 persons in a mass shooting Monday night in Philadelphia, USA. Shooter's motive is still unraveled. This followed recent Baltimore and Fort Worth shootings reigniting debate about gun controls in USA. pic.twitter.com/MXFK31Yumn — JolibaLive TweetNews! (@jolibalive) July 4, 2023

Tiroteo en Filadelfia

En otro tiroteo ocurrido el lunes 3 de julio por la noche en Filadelfia, cinco personas perecieron y dos resultaron heridas cuando un sospechoso ataviado con un chaleco antibalas abrió fuego contra aparentes desconocidos, según la policía local. Entre los heridos había un niño y un adolescente.

La comisionada de la policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, anunció el arresto de un sospechoso de 40 años, aunque indicó en una rueda de prensa que "no tenemos ni idea de por qué ha ocurrido esto".

Tiroteo en Baltimore

Dos personas murieron y otras 28 resultaron heridas la madrugada del domingo en un tiroteo masivo en Baltimore. Quince de los heridos son menores de edad. La policía cree que por lo menos dos personas estuvieron detrás de la balacera luego de recobrar armas y casquillos.

El alcalde también enfatizó que se estaba llevando a cabo una investigación y que su oficina trabajaría incansablemente para responsabilizar a los responsables. Las autoridades ofrecen una recompensa de $28,000 dólares a quien proporcione información que lleve a la captura del o los tiradores.