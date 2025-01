Conductor relata cómo SALVÓ a su familia del violento asalto en la Texcoco-Calpulalpan: “Los vi sospechosos”

Un intento de asalto en la carretera Texcoco-Calpulalpan fue frustrado gracias a la astucia y rápida reacción de un conductor, quien logró poner a salvo a su familia ante una situación que pudo haber terminado en tragedia. Este evento, registrado en video por las propias víctimas, ha generado indignación sobre la inseguridad en las carreteras de México .

El equipo de Hechos AM se puso en contacto con las víctimas y el conductor del vehículo accedió a una entrevista anónima, en donde explica cómo se vivió este momento y, sobre todo, cómo fue pensando su reacción en cuestión de segundos, con su familia en riesgo.

¿Qué pasó en la carretera Texcoco-Calpulalpan?

La familia viajaba en su automóvil cuando, al llegar al kilómetro 34 de la carretera Texcoco-Calpulalpan , notaron que una camioneta roja, golpeada y con varios ocupantes en su interior, se comportaba de manera sospechosa. “Habíamos detectado este vehículo porque aceleraba y desaceleraba”, relató el conductor. “La camioneta es de reciente modelo y habíamos notado que estaba muy golpeada, muy sucia y estaba llena de sujetos en la parte del interior”.

“Como primera instancia habíamos pensado que el conductor venía borracho, que no sabía si rebasar o no al camión, por eso en el video pueden ver que me detengo un poco”.

En el video se observa cómo la camioneta roja se detiene junto a un tráiler, bloqueando parcialmente el paso. Fue entonces cuando el conductor decidió detenerse y maniobrar en reversa, logrando alejarse de los sospechosos. “Tuvimos un lapso sin carros detrás, lo que me dio tiempo para echarme de reversa hasta donde venían otros vehículos. Afortunadamente, pudimos escapar gracias a que un carro gris nos abrió camino”, explicó.

Sin poder denunciar por burocracia y miedo a las represalias

Tras el intento de asalto, el conductor intentó presentar una denuncia, pero se enfrentó a un proceso que consideró intimidante. “Me pidieron nombre, dirección, teléfono, correo... tantas cosas que me hizo no proceder por temor a represalias”, confesó, señalando también su preocupación sobre posibles colusiones entre las autoridades y los delincuentes.

Toño, el hombre que evitó asalto a su familia en la carretera Texcoco-Calpulalpan

Al día siguiente de la publicación del video, las autoridades del Estado de México (Edomex) localizaron la camioneta roja implicada en el incidente, aunque no se encontró a los ocupantes. Este hallazgo, aunque importante, deja en evidencia la dificultad para llevar a los responsables ante la justicia.

“Tantas cosas (que piden) que no he podido procesar cómo levantar esta misma sin que tengan tantos datos míos, por temor a represalias, porque sé que a veces las autoridades también están coludidas con ellos”, sentenció la víctima, quien no quiso revelar su nombre por el mismo motivo.