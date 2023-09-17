VIDEO: ¡Insólito! Delincuentes asaltan a dos policías en Ecuador

Ya ni la policía se salva de la delincuencia en Ecuador; en un video quedó grabado el momento en que 10 delincuentes asaltaron a dos policías y les robaron una moto y un objeto que llevaban en la patrulla.

El robo a los oficiales ocurrió en la ciudad de Machala, cuando los oficiales circulaban en una avenida Bolivia, uno iba a bordo de una moto mientras el otro estaba en la patrulla, cuando fueron sorprendidos por 10 rateros que iban en cinco motocicletas.

El momento quedó grabado, en las cámaras de seguridad de la calle, en las imágenes se ve que tres ladrones se bajaron de su moto y apuntaron con una pistola al policía que iba a bordo de una moto, lo obligaron a bajarse de ella.

📢 10 delincuentes en motocicletas asaltaron a dos policías en Machala, #ElOro.



Fabricio Lapo con el reporte 🎙️.



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Otros dos delincuentes rodearon la patrulla, uno de ellos abrió la puerta trasera y bajó un objeto, poco después todos huyeron llevándose la moto del primer oficial. En tanto, el policía se subió a la patrulla y ambos uniformados se fueron del lugar. El robo ocurrió en tan solo 37 segundos.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ecuador es uno de los países más inseguros de Latinoamérica.

Autoridades investigan asalto a dos policías en Ecuador

El Departamento de Policía de El Oro, Ecuador, condenó el acto de los delincuentes y especificó que el incidente ocurrió el pasado 17 de agosto, pero apenas dieron a conocer el video del asalto.

Las autoridades indicaron que se enteraron luego de que se hizo viral el video, por lo que están tratando de identificar a los dos policías que fueron asaltados.

Lo único que saben es que el oficial que iba en la patrulla forma parte del destacamento de la entidad policial de Puerto Bolívar, y la moto que se llevaron los delincuentes no pertenece a la institución.