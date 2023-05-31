VIDEO: ¡Como en Destino Final! Carga de metal de un camión se incrustó en un coche en accidente

En Bogotá, Colombia, ocurrió un insólito accidente cuando la carga de metal que llevaba un camión se incrustó en otro coche, el momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

El incidente ocurrió en una avenida de Bogotá por donde circulaban ambos vehículos, a pesar de lo aparatosa de la imagen, el conductor del vehículo, quien viajaba solo, salió ileso.

De acuerdo con algunos testigos, el camión circulaba a exceso de velocidad por lo que perdió el control y la cargaba que llevaba se salió, insertándose contra el coche que iba enfrente.

Video de un coche con una barra de metal incrustada

En redes sociales circuló el video de cómo quedó el coche con una barra de metal incrustada en el cristal trasero del auto, mientras el camión que llevaba la carga está estacionado detrás.

Un policía llegó al lugar para atender la emergencia, por fortuna no hubo lesionados ni víctimas fatales por el accidente.

Algunos internautas relacionaron el accidente con una escena de la película “Destino final”, donde una persona murió cuando la carga de un camión se zafó y una barra de madera se enterró en la cabeza de la víctima.

“La realidad superando la ficción. Destino final 8 location Bogotá”, “Destino Final... pero nunca dijeron que los bloques se podían ir hacia delante”, “Yo siempre me les quito a esos carros. Ni atrás ni adelante”, fueron algunos de los comentarios que generó el accidente en Colombia.

