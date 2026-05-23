Sentencia contra falsa doctora por muerte de Blanca Adriana en Puebla: ¿Cuántos años podría recibir?

Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció tras una cita en Detox clínica en Puebla, lugar donde una mujer que se ostentaba como doctora la convenció para que se hiciera un cirugía, sin embargo, la paciente desapareció y la encontraron sin vida.

La mujer de 37 años fue vista por última vez el 18 de mayo de 2026, pero después de la visita a la clínica no se supo más de ella y su cuerpo fue encontrado en Tlaxcala, pero de la supuesta doctora nada se sabe.

Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció tras ingresar a una clínica estética en Puebla; presunto video mostraría que fue sacada inconsciente en un auto.|Especial

¿Quién es la supuesta doctora que operaría a Blanca Adriana?

Blanca Adriana llegó a la clínica ubicada en Calzada Zavaleta 2511, donde se ofrecían liposucciones express.

El lugar estaba a cargo de una mujer llamada Diana Alejandra Palafox Romero, quien decía ser doctora, pero de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, no tiene cédula para ejercer.

Diana Alejandra se promocionaba en plataformas digitales en donde publicaba los precios de sus servicios.

Blanca Adriana llegó con su esposo, pero este salió del consultorio porque la supuesta doctora le pidió ir a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos para poder continuar con el procedimiento.

Cuando el esposo regresó, todo estaba cerrado y no supo más de su pareja desde ese momento, por lo que fue reportada como desaparecida.

¿Cuál podría ser la sentencia para la supuesta doctora acusada de matar a Blanca Adriana?

Diana Alejandra Palafox Romero es la principal sospechosa y presunta responsanble en la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel.

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado sobre una orden de aprehensión contra ella, sin embargo, por el panorama del caso, podría ser acusada de varios deltios.

Entre ellos, usurpación de funciones, desaparición cometida por particulares y homicidio, aunque el caso podría ser clasificado como feminicidio, pero dependerá de la investigación.

No obstante, serán las autoridades ministeriales las que determinen qué delitos cometió y de ser detenida, se iniciará un proceso judicial del cual en caso de ser declarada culpable de uno o varios cargos, podría pasar muchos años en prisión.

Usurpación de funciones

Este delito, de acuerdo con el Artículo 258 del Código Penal de Puebla, se castiga con una pena de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien Unidades de Medida y Actualización.

Desaparición cometida por particulares

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada estipula que este delito se castiga con penas de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, de acuerdo con el Artículo 34.



Feminicidio

El Código Penal de Puebla, en el Artículo 338 Bis, señala que el se castiga con una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización. Pero en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.



Homicidio

El homicidio calificado se castiga con una pena de 20 a 40 años de prisión, de acuerdo con el Artículo 331 del Código Penal de Puebla.

Cámara grabó a falsa doctora cargando un bulto; sería el cuerpo de Blanca Adriana

Una cámara grabó a la supuesta doctora y un joven, quien sería su hijo, cargando un bulto que al parecer era el cuerpo de Blanca Adriana.

La habrían sacado inconsciente para subirla a un automóvil Mini Cooper rojo. Además, una asistente de la clínica, presuntamente también participó.

De acuerdo con el dueño del edificio de Calzada Zavaleta, la falsa cirujana rentaba el tercer piso como casa habitación y ocultó que era un lugar con equipo médico instalado.

Dos días después de los hechos, el automóvil fue localizado en Cholula, Puebla y el 21 de mayo fue localizado el cuerpo de Blanca Adriana en Altzayanca, Tlaxcala.