Detienen al “Chilo Mejía” exalcalde de Tampamolón Corona y a su esposa

En un operativo realizado en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al exalcalde Isidro Mejía Gómez, conocido como “Chilo Mejía”, junto a su esposa Gabriela “N”.

De acuerdo con las autoridades, durante la acción de seguridad se aseguró un importante arsenal que incluye armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Detienen al exalcalde del municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosi

En un operativo de seguridad y vigilancia realizado en el municipio de Tampamolón Corona, la Guardia Civil Estatal detuvo al exalcalde Isidro Mejía Gómez, conocido como “Chilo Mejía”, y a su esposa Gabriela “N”.

De acuerdo con medios locales, la captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que agentes detectaran una camioneta Dodge RAM roja, cuyos ocupantes habrían intentado evadir a las autoridades al notar la presencia policial.

Durante la intervención, se les aseguró un importante arsenal compuesto por armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones conducentes.

¿Quién es Isidro Mejía Gómez?

Isidro Mejía Gómez, conocido como “Chilo Mejía”, es un político de la región Huasteca de San Luis Potosí que se desempeñó como presidente municipal de Tampamolón Corona.

Su figura pública está vinculada principalmente a la administración local de ese municipio, donde participó en la gestión de asuntos públicos y en la vida política de la zona.

¿Quiénes son los seis narcopolíticos detenidos en Morelos tras la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre derivó en la detención de seis narcopolíticos de Morelos, sacando a la luz los nombres de los funcionarios, los vínculos con el Cártel de Sinaloa y la relación de algunos de ellos con la muerte de exalcaldes de la entidad.

La @FGRMexico reveló que un alcalde de Morelos sostuvo reuniones con Júpiter “N”, alias El Barbas, cabecilla del Cártel de Sinaloa.



El hallazgo se dio tras la captura de seis funcionarios públicos acusados de proteger al criminal dentro de la llamada Operación Enjambre.



El… pic.twitter.com/Hzb710cyZm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

La investigación penal apunta a que este grupo de funcionarios entregó el control de las policías y las finanzas públicas a una célula delictiva.

