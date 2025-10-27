VIDEO: Noroña llora en transmisión por Gaza, pero ignora tragedias en Sinaloa, Guerrero y Michoacán

Durante una transmisión en vivo desde Medio Oriente, el senador Gerardo Fernández Noroña rompió en llanto al hablar sobre las condiciones en las que vive la población de la Franja de Gaza tras los ataques de Israel.

Con la voz entrecortada, el legislador expresó su solidaridad con el pueblo palestino y aseguró que su visita tiene un fin humanitario y no turístico.

“No vine a pasear, vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”, afirmó el exvicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sus declaraciones y su emotiva reacción generaron controversia en redes sociales y entre diversos sectores de la sociedad mexicana.

Con madres buscadoras no, pero palestina sí: Las críticas a Noroña por su falta empatia

La conmoción de Noroña por la situación en Gaza contrastó con la falta de pronunciamientos similares frente a las tragedias que enfrenta México. Usuarios y analistas señalaron la incongruencia del senador, recordando que nunca se le ha visto derramar una lágrima por las mujeres asesinadas, los niños con cáncer sin medicinas o los miles de desaparecidos que hay en el país.

Tampoco se le ha observado visitar comunidades afectadas por la violencia en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Guanajuato o el Estado de México, donde familias enteras viven bajo la amenaza del crimen organizado o la impunidad.

¿Y la congruencia?#Noroña rompió el llanto al narrar las condiciones en las que vive la gente en #Gaza.



Nunca se le ha visto derramar una lágrima por las mujeres desaparecidas o víctimas de violencia en #México. ¿Empatía selectiva?

Ceci Flores reta al senador Noroña a unirse a una búsqueda en Sinaloa

La activista Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, volvió a generar debate en redes sociales al lanzar un mensaje directo y con evidente tono irónico al senador Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

El comentario de Flores surgió luego de que se diera a conocer que el legislador emprendería un viaje a Palestina como parte de una “misión humanitaria” presuntamente respaldada por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la madre buscadora publicó un mensaje en el que aprovechó para cuestionar las prioridades del senador y extenderle una invitación con carga crítica:

“Ya me enteré que se nos va a Palestina, Noroña. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25. Yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar; en México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos. ¿Acepta?”.

