¡Factura millonaria! INE castiga a Morena y al PRI con multas de 9 mdp por afiliaciones “fantasma”

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE ) impuso sanciones económicas que ascienden a 9 millones 693 mil 574 pesos. El motivo: una serie de irregularidades en los procesos de afiliación y desafiliación ciudadana, donde los partidos políticos no lograron demostrar que contaban con el consentimiento expreso de las personas involucradas para integrarlas a sus filas.

Radiografía de las sanciones: Morena y el PRI, los más castigados

La distribución de las multas no fue uniforme, reflejando el volumen de las inconsistencias detectadas por la autoridad electoral. El partido Morena encabeza la lista con la penalización más severa, sumando 5 millones 851 mil 334 pesos. Le sigue de cerca el Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que deberá desembolsar 2 millones 739 mil 3 pesos para cubrir sus infracciones.

El resto de la bolsa acumulada se reparte entre otras fuerzas políticas nacionales que también incurrieron en faltas:



Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 856 mil 780 pesos.

856 mil 780 pesos. Movimiento Ciudadano: 184 mil 682 pesos.

184 mil 682 pesos. Partido Acción Nacional (PAN): 61 mil 773 pesos.

Estas sanciones derivan de la resolución de 54 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS). En 40 de estos expedientes, se comprobó la vulneración directa del derecho de libre afiliación de 73 ciudadanos, dejando claro que los partidos fallaron en su responsabilidad de aportar elementos que validaran la voluntad de dichas personas para militar en sus organizaciones.

📄 #BoletínINE | Impone INE multas a partidos políticos por más de 9 millones de pesos. https://t.co/aqcTvyR0S2 pic.twitter.com/6MeIINMfOd — @INEMexico (@INEMexico) December 18, 2025

Un combate frontal al rezago administrativo en el INE

Más allá de las cifras millonarias, la sesión del Consejo General reveló avances significativos en la gestión de quejas. El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, informó que de los 257 procedimientos ordinarios acumulados, ya se han solucionado 199. Esto representa un avance del 77% en el abatimiento del rezago, una señal de que la autoridad electoral busca limpiar los expedientes pendientes antes del cierre del ciclo.

En este mismo contexto jurídico, se declaró extinguida la potestad sancionadora en ocho asuntos específicos, mientras que se ratificó que el control de la afiliación ciudadana debe ser riguroso para evitar que el padrón de militantes se convierta en una herramienta de simulación política.

Presupuestos en alerta y avances en inclusión para 2025

La sesión también sirvió para poner sobre la mesa el panorama financiero de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para el próximo año. El informe presentado advierte sobre riesgos presupuestales críticos en entidades como Ciudad de México, Coahuila, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por otro lado, estados como Guerrero y Yucatán se encuentran en riesgo medio, mientras que 17 entidades mantienen una operación estable sin amenazas financieras a la vista.

En materia de equidad, el INE destacó avances en la integración de consejos electorales con representación de comunidades indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual.

El consejero Martín Faz subrayó que las pautas de valoración actuales están permitiendo que los órganos colegiados tengan una conformación más idónea y plural, aunque reconoció que persisten retos importantes para incluir a personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores.

Finalmente, el pleno designó por unanimidad a Blanca Cecilia Martínez Escobedo como nueva Consejera Electoral del IEEZ en Zacatecas para un periodo de siete años, y recibió el informe de la Comisión de Organización Electoral, donde se destacó el análisis sobre la viabilidad del voto electrónico para el periodo 2025-2036.