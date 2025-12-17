¿Inconstitucional? Monreal advierte que “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí terminará en la Corte

La aprobación de la llamada "Ley Gobernadora" en el Congreso de San Luis Potosí ha generado ruido y división al interior de Morena. La reforma busca modificar la Constitución local y la Ley Electoral para obligar a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en 2027.

Ricardo Monreal, el líder de los diputados federales de Morena se pronunció en contra de la medida, calificándola de "excluyente" y advirtiendo que tiene visos de ser una legislación "orientada" con fines políticos específicos, lo que podría derivar en una batalla legal ante el máximo tribunal del país.

Ricardo Monreal califica "Ley Gobernadora" de exclusión

Monreal Ávila fue claro al señalar que, aunque apoya la paridad, no respalda legislaciones que prohíban la participación de un género entero por decreto, sugiriendo que esto vulnera derechos políticos.

Genera ruido en #Morena la llamada “Ley Gobernadora”, aprobada por Congreso de San Luis Potosí, que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a #mujeres para la gubernatura en 2027.



Ricardo Monreal se pronunció en contra de la reforma a la Constitución local y a… pic.twitter.com/lHq6EBH0Bk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025

"Yo siempre estoy en contra de las exclusiones, de todas las exclusiones, y parecieran ser leyes muy orientadas, las aprobadas en los dos estados del país", sentenció el coordinador parlamentario.

Para el legislador zacatecano, el destino de esta reforma está sellado: terminará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Monreal no descartó que los actores políticos que se sientan agraviados (aspirantes hombres, partidos o ciudadanos) impugnen la ley en breve.

"Entonces, voy a esperar que la Corte resuelva. Una vez que les planteen los recursos de acciones, seguramente van a presentar acciones de inconstitucionalidad quienes se sientan agredidos, ofendidos o quienes sean quejosos de esta medida que tomó el Congreso de San Luis", concluyó. La polémica queda servida: ¿Es una medida afirmativa a favor de las mujeres o una estrategia política inconstitucional? La Corte tendrá la última palabra.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del pasado lunes 15 de diciembre, fue cuestionada sobre este tema:

"Hay que ver si es constitucional. Una cosa es la paridad y las acciones afirmativas para que las mujeres lleguen, y otra es obligar a que sea exclusivamente un género por ley en una elección específica", sugirió la Presidenta, alineándose con la postura de revisión que también manifestó Ricardo Monreal.