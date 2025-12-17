Logo Inklusion Sitio accesible
Esthela Damián Peralta asume la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Esthela Damián Peralta como nueva Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Conoce el perfil de la abogada que fue su mano derecha en la CDMX.

Claudia Sheinbaum nombra a su exsecretaria particular, Esthela Damián.
Consejería Jurídica: Claudia Sheinbaum nombra a su exsecretaria particular, Esthela Damián|X: @esthela_damian
Escrito por:  América López

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado a Esthela Damián Peralta como la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), esto, tras la salida de Ernestina Godoy , quien fue elegida como titular de la Fiscalía General de la República por el Senado después de la renuncia de Gertz Manero.

Este nombramiento coloca a una de sus colaboradoras más cercanas y experimentadas en una posición clave para la defensa legal de los proyectos de la administración y la validación constitucional de las reformas en curso.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Damián Peralta cuenta con una sólida formación académica y una extensa trayectoria en el servicio público . Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y Maestra en Educación.

Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con especialización en áreas críticas como:

  • Derecho Parlamentario, Fiscal y Administrativo.
  • Derecho Electoral y Derechos Humanos.
  • Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El nombramiento reafirma la confianza de la mandataria en Damián Peralta, con quien ha trabajado estrechamente en el pasado.

  • Fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum cuando fungió como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
  • Se desempeñó durante cuatro años como Directora General del DIF CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos.

Hasta antes de este nombramiento, Esthela Damián fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Además, su currículum destaca su participación en foros sobre reformas fiscales, transparencia, diversidad familiar y fiscalización gubernamental, consolidando una visión jurídica aplicada tanto a la función pública como al diseño normativo.

Tras el anuncio por parte del gobierno, Esthela Damián indicó en su red social X que asume la responsabilidad y "trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas".

