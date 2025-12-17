Esthela Damián Peralta asume la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado a Esthela Damián Peralta como la nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), esto, tras la salida de Ernestina Godoy , quien fue elegida como titular de la Fiscalía General de la República por el Senado después de la renuncia de Gertz Manero.

Este nombramiento coloca a una de sus colaboradoras más cercanas y experimentadas en una posición clave para la defensa legal de los proyectos de la administración y la validación constitucional de las reformas en curso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombra a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/RpDLWDXX3Z pic.twitter.com/a0oXnjzpBp — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 17, 2025

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

Damián Peralta cuenta con una sólida formación académica y una extensa trayectoria en el servicio público . Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y Maestra en Educación.

Su perfil se caracteriza por un enfoque integral del derecho, con especialización en áreas críticas como:



Derecho Parlamentario, Fiscal y Administrativo.

Derecho Electoral y Derechos Humanos.

Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El nombramiento reafirma la confianza de la mandataria en Damián Peralta, con quien ha trabajado estrechamente en el pasado.



Fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum

de Se desempeñó durante cuatro años como Directora General del DIF CDMX y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), donde impulsó políticas de protección integral y transversalización de derechos.

Hasta antes de este nombramiento, Esthela Damián fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de la estrategia de atención a las causas de la violencia.

Además, su currículum destaca su participación en foros sobre reformas fiscales, transparencia, diversidad familiar y fiscalización gubernamental, consolidando una visión jurídica aplicada tanto a la función pública como al diseño normativo.

Agradezco la confianza de la Presidenta @Claudiashein. La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas.

Trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de 🇲🇽. — Esthela Damián (@esthela_damian) December 17, 2025

Tras el anuncio por parte del gobierno, Esthela Damián indicó en su red social X que asume la responsabilidad y "trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas".

