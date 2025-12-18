¡Qué no te lluevan las multas! Estos son los vehículos que no pueden salir por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Qué no te agarren en curva los vehículos con restricciones por el programa Hoy No Circula en las calles de CDMX y Edomex este jueves 18 de diciembre 2025.
Este jueves 18 de diciembre, las recciones por el Hoy No Circula continúa con normalidad en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Conoce cuáles son los vehículos que no pueden circular.
La restricción aplica a los autos con engomado color verde, placas con terminación en 1 o 2 y que cuenten con holograma 1 o 2, los cuales no podrán circular desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.
Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/Po4WyIYXsi— SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 11, 2025
En cambio, los vehículos que no se encuentran dentro de estos criterios, como aquellos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, motocicletas y unidades destinadas a servicios de emergencia, están autorizados a circular sin inconvenientes durante toda la jornada.
Multas de más de 2 mil pesos por no respetar el Hoy No Circula
Tomar las llaves de tu auto, salir a las calles y circular el día que no te corresponde, te puede hacer acreedor de una multa.
En Ciudad de México, la sanción puede ir de 20 a 30 UMA, lo que equivale a un rango de 2 mil 171 pesos a 3mil 257 pesos. Además, tu vehículo puede ser llevado al corralón, aumentando el gasto por el arrastre y la estancia.
Mientras que en el Edomex, la multa es similar; entre 20 y 25 UMA, alrededor de 2 mil 171 pesos a 2mil 713 pesos.
Así funciona el Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino organiza las restricciones de circulación según el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.
Durante el primer y tercer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los autos con holograma 1 y 2 cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9; mientras que en el segundo y cuarto sábado la medida aplica para aquellos con holograma 1 y 2 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8.
En el caso de un quinto sábado, la restricción es únicamente para vehículos con holograma 2. Así, este sábado 8 de noviembre, al tratarse del segundo sábado del mes, no podrán circular los autos con holograma 1 y placas con número par, en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Por lo que quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, así como los vehiculos eléctricos e híbridos.