¡Qué no te lluevan las multas! Estos son los vehículos que no pueden salir por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este jueves 18 de diciembre, las recciones por el Hoy No Circula continúa con normalidad en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Conoce cuáles son los vehículos que no pueden circular.

La restricción aplica a los autos con engomado color verde, placas con terminación en 1 o 2 y que cuenten con holograma 1 o 2, los cuales no podrán circular desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/Po4WyIYXsi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 11, 2025

En cambio, los vehículos que no se encuentran dentro de estos criterios, como aquellos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos, motocicletas y unidades destinadas a servicios de emergencia, están autorizados a circular sin inconvenientes durante toda la jornada.

Multas de más de 2 mil pesos por no respetar el Hoy No Circula

Tomar las llaves de tu auto, salir a las calles y circular el día que no te corresponde, te puede hacer acreedor de una multa.

En Ciudad de México, la sanción puede ir de 20 a 30 UMA, lo que equivale a un rango de 2 mil 171 pesos a 3mil 257 pesos. Además, tu vehículo puede ser llevado al corralón, aumentando el gasto por el arrastre y la estancia.

Mientras que en el Edomex, la multa es similar; entre 20 y 25 UMA, alrededor de 2 mil 171 pesos a 2mil 713 pesos.

Así funciona el Hoy No Circula Sabatino

El Hoy No Circula Sabatino organiza las restricciones de circulación según el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.

Durante el primer y tercer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los autos con holograma 1 y 2 cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9; mientras que en el segundo y cuarto sábado la medida aplica para aquellos con holograma 1 y 2 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

En el caso de un quinto sábado, la restricción es únicamente para vehículos con holograma 2. Así, este sábado 8 de noviembre, al tratarse del segundo sábado del mes, no podrán circular los autos con holograma 1 y placas con número par, en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por lo que quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, así como los vehiculos eléctricos e híbridos.