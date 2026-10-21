VIDEO | Le bastaron menos de 20 segundos y se robó un espejo: captan a mujer en CDMX quitándolo

Una mujer fue grabada robándose el espejo de un automóvil que estaba estacionado en la Ciudad de México (CDMX) y hasta el momento no se ha reportado su detención.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales y, de acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido en la alcaldía Benito Juárez.

Un criminal que actuó con total impunidad Pese a la presencia de cámaras de seguridad en un predio de la colonia Roma, #CDMX, un sujeto fue visto robando el espejo de un automóvil. Al escuchar un ruido, el dueño del vehículo salió para encarar al delincuente, sin embargo, no pudo alcanzarlo; la víctima aseguró estar harto de la inseguridad. Con información de @ivanramirez092 https://t.co/d7RuJAMLIO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2025

Así fue el momento del robo de un espejo en menos de 20 segundos

La mujer que fue captada en video logró desprender el espejo retrovisor de un vehículo estacionado. La grabación muestra cómo cubrió la pieza con lo que parece ser una prenda y forcejeó durante varios segundos hasta quitar la autoparte.

Según la publicación, el robo ocurrió la noche del 16 de octubre, en el cruce de Doctor José María Barragán y avenida Universidad, esto en la colonia Narvarte Oriente.

¡En segundos y a plena vista! Una mujer fue captada mientras presuntamente arrancaba el espejo de un auto estacionado en la alcaldía Benito Juárez. Vecinos difundieron el video para exhibir lo ocurrido. https://t.co/dV8hDsBTAC https://t.co/FFHXlgm8X9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026

Capturan a ladrón de autopartes en centros comerciales

A principio de mes fue detenido un sujeto de 32 años acusado de presuntamente robar autopartes de automóviles en estacionamientos de centros comerciales.

El probable responsable estaría relacionad con robos que ocurrieron principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde habría desmontado piezas de varios automóviles.

Su captura se realizó después de que la policía recibió denuncias por hechos ocurridos en septiembre pasado en esa demarcación y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron.

Capturan a presunto ladrón de autopartes en centros comerciales de Tlalpan.|SSC de CDMX

En los reportes se indicaban que los robos de autopartes courrieron en estacionamientos de centros comerciales y en un parque de diversiones al sur de la CDMX.

Al investugar el caso, supieron que el el posible responsable viajaba a bordo de un vehículo blanco y se movía por calles de la alcaldía Azcapotzalco.

El automóvil fue localizaro en colonia El Jagüey, y le marcaron el alto al conductor. Luego de una revisión de seguridad, le hallaron dos juegos de placas, ocho tapones de llanta, una tarjeta de circulación con reporte de robo, 37 bolsitas con posible marihuana y un teléfono celular.

No era la primera vez que lo detenían, pues cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2023 por el delito de robo calificado y otro en 2024 por elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos.