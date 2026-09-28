Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
EXCLUSIVA

Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Graban momento en que una montaña del Himalaya colapsa sobre el río Kali Gandaki en Nepal | VIDEO

Las intensas lluvias en Nepal provocaron que una montaña del Himalaya colapsara y se dirigiera al río Kali Gandaki; todo quedó grabado en VIDEO.

Graban momento en que una montaña del Himalaya colapsa sobre el río Kali Gandaki en Nepal | VIDEO
¿Qué está pasando en Nepal?|Especial

Escrito por: Jimena Romero

La naturaleza volvió a sacudir Nepal luego de las severas inundaciones de hace algunas semanas. Tras varios días de lluvias imparables, el colapso de una montaña provocó el desprendimiento de toneladas de lodo y rocas que cayeron directamente sobre el cauce del río Kali Gandaki.

El impacto destruyó puentes, casas y postes de luz en las comunidades que estaban cerca.

El video del momento del colapso quedó registrado y fue publicado en redes sociales.

Deslave de tierra en Nepal queda grabado

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que una parte de la ladera cae por completo.

El material cayó directamente sobre el cauce del río Kali Gandaki, en la zona rural de Annapurna, dentro del distrito de Myagdi.

Testigos grabaron cómo las rocas y el lodo se desplazaron a gran velocidad hacia el agua.

Daños en viviendas e infraestructura en Nepal

El impacto del deslizamiento generó afectaciones en la zona. El paso de los escombros tiró postes de electricidad, destruyó varios puentes de conectividad local y dejó daños estructurales en cientos de casas particulares.

Las autoridades iniciaron la evaluación de los destrozos en los viviendas cercanas.

¿Por qué hay deslaves en Nepal?

De acuerdo con los reportes oficiales, el colapso fue provocado por el acumulado de lluvias registrado durante el fin de semana.

El exceso de agua saturó la tierra en las zonas altas, desestabilizando la ladera de la montaña.

Además, en el distrito de Manang se reportó otro movimiento de tierra que afectó el entorno del río Marsyangdi.

¿Cuántas víctimas hay en Nepal por las condiciones del clima?

Las inundaciones y deslaves provocados por el reciente temporal de lluvias han dejado al menos 24 personas fallecidas y 14 desaparecidas en distintos distritos de la nación asiática.

Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes en los puntos de mayor riesgo.

Tragedias recientes en la región del Himalaya

Este nuevo incidente ocurre a pocas semanas de la catástrofe registrada en la frontera entre Nepal y China, donde el colapso de un glaciar e inundaciones repentinas dejaron miles de víctimas y desaparecidos.

Tags relacionados
Desastres naturales