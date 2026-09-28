Graban momento en que una montaña del Himalaya colapsa sobre el río Kali Gandaki en Nepal | VIDEO

La naturaleza volvió a sacudir Nepal luego de las severas inundaciones de hace algunas semanas. Tras varios días de lluvias imparables, el colapso de una montaña provocó el desprendimiento de toneladas de lodo y rocas que cayeron directamente sobre el cauce del río Kali Gandaki.

El impacto destruyó puentes, casas y postes de luz en las comunidades que estaban cerca.

El video del momento del colapso quedó registrado y fue publicado en redes sociales.

🇳🇵 A massive landslide hit Chame in Manang, Nepal, sending an entire mountainside into the Marsyangdi River



The collapse adds to a wider crisis after intense weekend rainfall caused flooding that killed at least 24 people and left 14 missing across several districts.



It comes… pic.twitter.com/x4JOGj2VUP — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Deslave de tierra en Nepal queda grabado

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que una parte de la ladera cae por completo.

El material cayó directamente sobre el cauce del río Kali Gandaki, en la zona rural de Annapurna, dentro del distrito de Myagdi.

Testigos grabaron cómo las rocas y el lodo se desplazaron a gran velocidad hacia el agua.

Daños en viviendas e infraestructura en Nepal

El impacto del deslizamiento generó afectaciones en la zona. El paso de los escombros tiró postes de electricidad, destruyó varios puentes de conectividad local y dejó daños estructurales en cientos de casas particulares.

Las autoridades iniciaron la evaluación de los destrozos en los viviendas cercanas.

¿Por qué hay deslaves en Nepal?

De acuerdo con los reportes oficiales, el colapso fue provocado por el acumulado de lluvias registrado durante el fin de semana.

El exceso de agua saturó la tierra en las zonas altas, desestabilizando la ladera de la montaña.

Además, en el distrito de Manang se reportó otro movimiento de tierra que afectó el entorno del río Marsyangdi.

¿Cuántas víctimas hay en Nepal por las condiciones del clima?

Las inundaciones y deslaves provocados por el reciente temporal de lluvias han dejado al menos 24 personas fallecidas y 14 desaparecidas en distintos distritos de la nación asiática.

Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes en los puntos de mayor riesgo.

ATERRADOR DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN NEPAL

🇳🇵 🏔️

La ladera de una montaña se desliza en segundos tras las plegarias desesperadas de los pobladores, en Manang, Nepal.



¿Por qué segundos producen?

Tras las intensas lluvias en la región el terreno pierde su estabilidad y se vuelve… pic.twitter.com/YTlM5qwdqs — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 28, 2026

Tragedias recientes en la región del Himalaya

Este nuevo incidente ocurre a pocas semanas de la catástrofe registrada en la frontera entre Nepal y China, donde el colapso de un glaciar e inundaciones repentinas dejaron miles de víctimas y desaparecidos.