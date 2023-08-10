VIDEO: ¡Terror en Maui! Habitantes se lanzan al mar para escapar de los incendios en Hawái

El 8 de agosto comenzaron los devastadores incendios en Hawái, los cuales se avivaron debido a los vientos del huracán Dora, dejando una escena desoladora de destrucción, cenizas y 36 muertos. Las llamas han orillado a decenas de habitantes a lanzarse al mar para salvarse de morir quemados.

Los incendios forestales han consumido partes de Maui y Big Island, lo que orilló a las autoridades a evacuar a más de 10 mil personas, luego de que decenas de casas fueran destruidas por el fuego, además más de 15 mil hogares se quedaron sin electricidad.

Personas se lanzan al mar para escapar de los incendios en Hawái

Dustin Johnson, miembro de la tripulación del barco chárter, salió del muelle para escapar de la "tormenta de fuego" que arrasó la ciudad. Johnson dijo a Reuters que corrió por la playa para escapar del incendio, ayudando a todos los que pudo en el camino.

Jolie y Conner Campbell, recién casados, disfrutaban de unos días de descanso; sin embargo tuvieron que salir huyendo de las llamas y dejaron todas sus pertenencias en el hotel.

En Maui - Hawaii la gente tuvo que ir al océano a refugiarse de un incendio. Pantallazos de un mundo en donde esto será cada vez más frecuente de ver y vivir. pic.twitter.com/FZiI9CO34n — Inti 🌿 (@Intibonomo) August 9, 2023

Algunos residentes de Maui saltaron al mar para escapar del humo y del fuego, por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos tuvo que intervenir para rescatar a las personas que se encontraban en el océano.

Videos de los incendios en Hawái

Las personas que huían de las llamas publicaron videos y fotos en las redes sociales que mostraban nubes apocalípticas de humo que se elevaban sobre playas y palmeras.

En los videos que circularon en redes se pudo apreciar las enormes llamas consumiendo casas y estructuras. En uno de los clips se vio como una casa se quemó hasta los cimientos en el pueblo de Lahaina.

En otras imágenes se ven franjas de edificios destruidos y árboles quemados mientras el humo aún flotaba sobre los escombros después del mortal incendio en Hawái.

🔴 #AHORA | Ya son 36 los muertos confirmados por los graves Incendios forestales en Maui, Hawái. pic.twitter.com/dKvqicUZhC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2023

🇺🇸 | Al menos 36 muertos a causa de incendios en Hawái.



La isla de Maui está siendo devastada.



Miles de personas han sido evacuadas, mientras continúan las operaciones de rescate.



Los vientos huracanados dificultan las labores de extinción. pic.twitter.com/p1He5XBaj0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 10, 2023

🇺🇸 | Destrucción en la isla de Maui, Hawái por los incendios forestales. pic.twitter.com/JAPXaLt4Df — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2023

Vecindarios, negocios y vehículos se quemaron en el lado occidental de la isla estadounidense mientras; varias carreteras se cortaron debido a las llamas que impedían el paso.

Los incontrolables incendios forestales provocaron la movilización de la Guardia Nacional, la Marina,la Infantería de Marina y la Guardia Costera, mientras que el Departamento de Transporte de Estados Unidos ayudó en los esfuerzos de evacuación, dijo el presidente Joe Biden.

Con información de Reuters