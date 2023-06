VIDEO: ¡Un héroe sin capa! Hombre arriesga su vida para salvar a 25 perritos del incendio en una casa en Perú

Un nuevo héroe sin capa apareció en Perú, se trata de un hombre que arriesgó su vida para salvar a 25 perritosdel incendio de una casa. Los animalitos se encontraban en la azotea del inmueble.

El momento fue grabado por varios testigos, en Gamarra, La Victoria Perú. El video se difundió en redes sociales, donde los internautas aplaudieron la acción del hombre.

El incendio ocurrió en una casa que funciona como recicladora, los perritos se encontraban en la azotea del lugar, como refugio temporal, cuando se originó el siniestro.

Ante la propagación de las llamas, un hombre colombiano, identificado como Sebastián Arias, comenzó a trepar por los balcones hasta llegar a donde se encontraban los perritos para ayudarlos a salir.

🇵🇪🇨🇴 | Sebastián Arias, es el jóven de nacionalidad colombiana que arriesgó su vida para rescatar a 25 perritos en Perú: "No quisiera que mi perro se muriera quemado".



"Yo necesito ayuda pero lo que más me importan son los perros".



En las imágenes se vio al hombre en un balcón, con una mano rompió el vidrio de una ventana para poder seguir subiendo por los muros hasta la azotea, donde se encontraban los animalitos.

Primero tomó a uno que se encontraba cerca y lo lanzó hacia abajo, donde los bomberos lo atraparon, aunque solo se muestra el rescate de un perrito, en total logró bajar a 25, mientras los testigos le aplaudían por su gran acción.

Hombre relata cómo logró rescatar a 24 perritos del incendio en una casa

Un medio local entrevistó al héroe sin capa quien relató que iba pasando por el lugar junto a su esposa cuando se dio cuenta del incendio y pensó en su perro, lo que lo motivo a subir para rescatar a todos.

“No quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos y gemidos no me gustaría… La adrenalina me puso a subir. Con el último perro rescatado fue que me dio miedo porque el muro se me venía encima”, dijo a Latina Noticias.

Por fortuna, todos los perritos se encuentran sanos y ya están en otro refugio temporal, donde permanecerán hasta encontrar un lugar definitivo.