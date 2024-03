VIDEO: Detienen al hombre que habría golpeado a un contingente en la marcha del 8M en CDMX

Durante la marcha del 8M que se llevó a cabo en la Ciudad de México (CDMX) este viernes, un hombre de 24 años interrumpió a un contingente de mujeres que circulaba sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, donde intentó atravesar con su motocicleta; sin embargo, tras una discusión terminó por agredir a varias de las participantes.

El incidente ocurrió concretamente en la esquina con la calle peatonal de Madero, donde se encuentra la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes. A través de redes sociales se difundió el video del momento en que empieza la trifulca, donde se le ve golpear a al menos tres mujeres, quienes repelen la agresión de la misma forma.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) estuvo presente en el momento de la agresión, por lo que se obtuvieron testimonios de las afectadas, así como del propio individuo, quien fue arrestado por mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes lo escoltaron hasta una patrulla.

Video del momento en que capturan al presunto agresor de mujeres en la marcha del 8M CDMX:

Un sujeto fue detenido durante la #Marcha8M; una mujer lo acusa de aventarle la moto para pasar en medio de la marcha.



Ateneas lo detuvieron y lo llevaron al #MP





FIA obtuvo declaraciones encontradas de los protagonistas del suceso. Primero, una de las afectadas aseguró que el hombre de 24 años “se quería pasar a la marcha en la moto, y como obviamente nos pusimos en barrera explicándole que no podía pasar, nos aventó la moto”.

Por otro lado, el sujeto negó esta acusación y explicó para los micrófonos de FIA: “Yo no le aventé la moto, ella agarró mis llaves y luego me empezaron a empujar"; sin embargo, esto no impidió que fuera trasladado al Ministerio Público.

Video de la pelea entre un hombre y varias mujeres durante la Marcha del 8M en Eje Central de la CDMX:

#IMPORTANTE | Así fue como un sujeto agredió a un grupo de mujeres durante la #Marcha8M en el Centro Histórico de la #CDMX



Posteriormente fue detenido por Ateneas y llevado al Ministerio Público.





Otros videos muestran cómo el hombre se baja de la moto previamente e intenta cruzar con la moto; sin embargo, el paso se le denegó y empezaron los empujones, los cuales terminaron con puñetazos y una pelea que tuvo que ser detenida por elementos de seguridad de la SSC CDMX.

SSC da parte de la presunta agresión en la marcha del 8M:

La misma Secretaría de Seguridad emitió una Tarjeta Informativa en la que explicaron lo sucedido y confirmaron la detención del sujeto, luego de haber recibido una denuncia correspondiente.

“Uniformadas de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que probablemente agredió a dos mujeres asistentes a la manifestación que se llevó a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, en el marco del Día Internacional de la Mujer”, señaló en primera instancia.

Posteriormente, la SSC explicó que “las oficiales se entrevistaron con dos mujeres, quienes mencionaron que el hombre se aproximó a bordo de una motocicleta de color rojo y comenzó a agredirlas, al percatarse de esta situación otras personas retuvieron al sujeto y comenzaron a golpearlo, por lo que, las uniformadas controlaron la situación y resguardaron la integridad de la persona”, sentenció.