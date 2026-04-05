¡Violencia en Chihuahua! Asalto e incendio en tienda de abarrotes deja cinco heridos; uno de los delincuentes termina en llamas

¡Terror en Chihuahua! La tarde del pasado sábado 4 de abril 2026 se reportó el asalto e incendio a una tienda de abarrotes, en calles del centro de Ciudad Juárez; uno de los responsables terminó envuelto en las llamas.

El asalto e incendio a la tienda dejó cinco personas lesionadas con quemaduras, entre ellos están los propietarios y otros tres menores de edad.

Del robo al fuego: Delincuente termina envuelto en llamas tras incendiar tienda

El incidente ocurrió cuando un grupo de sujetos armados ingresaron a una tienda de abarrotes. Después de llevarse el dinero, los delincuentes sacaron combustible, lo rociaron en la tienda y le prendieron fuego al establecimiento.

Al prender la tienda, uno de los delincuentes no alcanzó a salir de la tienda y terminó en vuelto en las llamas, pues su ropa se prendió, por lo que vecinos lo ayudaron.

Con garrafones de agua y mangueras, vecinos acudieron rápidamente para ayudar con los propietarios de la tienda.

La violencia no da tregua en Ciudad Juárez.



Un asalto en una tienda de abarrotes terminó en incendio luego de que sujetos armados rociaran combustible y prendieran fuego al local.



Vecinos intentaron sofocar las llamas tras ver a uno de los presuntos responsables huir envuelto… pic.twitter.com/JPW7Jcmk8b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 5, 2026

¿Un acto de extorsión? Investigan causas del incendio y asalto en Ciudad Juárez

Hasta el momento se desconoce si el delincuente, que fue afectado por el incendio, fue detenido por las autoridades, pues no se han dado más detalles sobre su estado de salud.

Además, no han revelado más información sobre el por qué los asaltantes tomaron la decisión de quemar la tienda de abarrotes, por lo que se espera que ya se estén investigando los hechos.

Al parecer, lo que provocó el robo del dinero y el incendio en la tienda en Ciudad Juárez fue un acto de extorsión; sin embargo, esto aún no está confirmado por las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos en incendio en Ciudad Juárez?

Por el momento, se desconoce el estado de salud de las cinco personas lesionadas por el incendio en la tienda de abarrotes de Ciudad Juárez, pues no se han dado más detalles sobre las lesiones de los propietarios del comercio y los otros tres menores de edad,