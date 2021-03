VIDEO: Investigan muerte de mujer que cayó de un cuarto piso

Autoridades de la Ciudad de México investigan la muerte de una mujer, quien de acuerdo con sus vecinos, discutió con su pareja, y minutos después “cayó” desde un cuarto piso; tras los hechos, el hombre, que se presume es policía, al igual que la víctima, escapó.

La mujer, de nombre Nancy Jaqueline Peralta, quien al parecer se desempeñaba como policía, fue localizada en el edificio ubicado en la colonia Los Manzanos, alcaldía Miguel Hidalgo, a principios de marzo, pocos días después murió.

La mujer de 35 años de edad habría sido asesinada por su pareja sentimental, quien también laboraba como policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Te puede interesar: El Gobierno capitalino se hará cargo del cobro del agua en la CdMx

La víctima estaba adscrita al sector Chapultepec de la SSC de la Ciudad de México y de acuerdo con su familia habría sido lanzada desde el cuarto piso de un edificio de departamentos, donde vivía con Gustavo Antonio.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que la pareja llega al domicilio a bordo de una motocicleta. Ella se baja primero y espera a que el hombre lo haga para que abra la puerta y puedan ingresar al edificio.

En el clip se ve cuando entran juntos al condominio. El reloj de la cámara de seguridad que capta el momento marca las 10:10 de la noche. Posteriormente, se observa la toma de una cámara instalada en un pasillo del edificio y registra las 12:58 de la madrugada, es decir dos horas después, cuado se ve el cuerpo caer al vacío.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la caída se le escuchó pelear con su pareja.

En el video se ve también que minutos después de que Nancy cayó, Gustavo salió del edificio, se subió a su motocicleta y se fue del lugar.

Autoridades capitalinas investigan la muerte de una mujer en la Col. Anáhuac, según vecinos discutió con su pareja, después ella ‘cayó’ desde un 4° piso, tras los hechos el hombre, que se presume es policía, al igual que la víctima, huyó. #SiLoReconocesDenúncialo #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/zYV26jzT2L — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 15, 2021

La familia de Nancy exige justicia

Nancy estuvo nueve días hospitalizada, pero su cuerpo no resistió las heridas de la caída y murió el 12 de marzo.

De acuerdo con la familia de la joven, Gustavo no se ha presentado a trabajar y tampoco acudió a visitar a la mujer al hospital, lo que les ha dado por sospechar de él, además acusan que las autoridades periciales no acudieron al domicilio de Nancy el día que se denunció la agresión y el sitio no fue resguardado por lo que no se resguardó la evvidencia.

De acuerdo con medios nacionales, Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima, pidió investigar el asesinato de su hija como un feminicidio.

A través de redes sociales, familiares y amigos han difundido la fotografía de Gustavo para dar con su paradero.

Se llama Iván sector Chapultepec lo apodan el caballo está prófugo por feminicidio d una compañera igual del sector... Publicado por Marlenne Espinosa Torres en Sábado, 13 de marzo de 2021

Te puede interesar: Senado analiza iniciativa para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular