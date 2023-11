Por pedirle su identificación, joven golpea a vigilante en Lomas de Angelópolis

Un joven golpeó a un vigilante de Lomas de Angelópolis I que solo cumplía con su trabajo, la agresión ocurrió cuando presuntamente, al no poder ingresar con su Parkimovil, el guardia de seguridad le solicitó mostrar su identificación.

La agresión quedó grabada cuando el joven agredió física y verbalmente al vigilante de la caseta de acceso a Lomas de Angelópolis, Zona Residencial de Puebla.

La agresión derivó luego de que el vigilante pidió al joven identificarse para que se le pudiera abrir la pluma de acceso y este se negó.

El joven notó que los demás residentes lo estaban grabando por lo que cambió la versión y aseguró que elvigilantelo había agredido previamente, sin embargo en los videos de las cámaras de seguridad se nota al joven golpear en repetidas ocasiones al trabajador, quien no hizo nada por defenderse.

“Por favor no me grabes él me llegó a pegar… hay cámaras no se preocupe. Por eso, las cámaras tú me llegaste a pegar y a mi no me pegas yo soy menor de edad cómo ves, a mi no me vuelves a pegar -hay cámaras no te preocupes-, señora no me grabe él fue quien me pegó… -yo necesito entrar necesito accesar, súbete a tu coche-, le puedes abrir porfa, allá está tu carro -le puedes abrir- hay cámaras...”, se escucha en la grabación.

Joven agrede a vigilante por cumplir protocolo

Los hechos se registraron minutos antes de las 19 horas del 27 de noviembre y de acuerdo con testigos la aplicación móvil del joven no le dio el acceso, factor por el cual los vigilantes le solicitaron información para que pudieran abrirle y siguiera su camino.

“No me agarres por favor, no me agarren y este p$%& es el que me pegó heeey ¿te gustó tu put%&$? Ya le di en la madre, no le pegues, vamos a darnos un tiro, señora me puede dejar de grabar por favor, sí -yo necesito que me abran y mira lo que ocasionan yo no tengo nada que ver-", se ve en otro de los fragmentos del video.

Imágenes fuertes 🚨 "Junior" manda al hospital por golpiza a un vigilante que únicamente le pidió su identificación en Lomas de Angelópolis 🪪‼️



Más detalles del caso aquí: https://t.co/QILVjvct6c pic.twitter.com/hPU8b2dz7m — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 29, 2023

El vigilante, luego de haber sido agredido acudió al médico y se confirmó que el tabique de su nariz fue roto, que presentó múltiples contusiones en la cabeza y extremidades.

Personas allegadas a la víctima señalaron que será en el transcurso de este miércoles y jueves cuando él acuda a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla para así dar el seguimiento correspondiente a las investigaciones y a su denuncia.