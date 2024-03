VIDEO: Jueces desechan testimonio de Gigi, abusada por su papá y lo liberan en Morelos

La mañana de este martes 12 de marzo, Giovanna Platas, madre de Gigi, una niña de 5 años víctima de abuso sexual por parte de su padre, acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos para exigir justicia por su hija, luego de que fuera liberado su agresor.

La pequeña Gigi señaló a su papá como agresor y en una audiencia pública la pequeña describió lo que le hacía cuando estaba con ella y en donde asegura que no le gusta estar con él.

En un video que circula en redes sociales se escucha parte de la audiencia en donde la niña es cuestionada sobre lo que su papá le hacía y lo que ella sentía y que resume en una palabra: “Miedo”.

En un interrogatorio directo, Gigi dice que su papá le tocaba sus partes íntimas, mientras él hacia lo mismo y que fueron muchas veces las que ocurrió esa acción, mientras él estaba en su cama.

Esto fue lo que respondió la pequeña ante los jueces:

DESESTIMAN JUECES TESTIMONIO DE NIÑA ABUSADA / Dos jueces del estado de #Morelos, Leticia Damián Jiménez y Carlos Isaac Jiménez del @TSJMorelosOf liberaron a Aldo “N” padre de Gigi, nena de 4 años abusada por él (su padre) No importó ni los peritajes ni el testimonio de la… pic.twitter.com/aqi7MXMYQn — Periodismo mx (@Periodismomx_) March 11, 2024

Jueces liberan al agresor de Gigi

La madre de la pequeña, Giovanna Platas, informó que el 13 de febrero, el padre de su hija fue liberado, luego de que los jueces consideraron que no existían suficientes elementos para ser detenido por lo que pidió a las autoridades que intervengan y eviten que el delito quede impune.

Refirió que existen actos de nepotismo pues en los juzgados labora el abuelo paterno de la niña, de nombre Marcelino Soto, quien es subprocurador en la entidad.

La mujer exhibió a los jueces Carlos Issac Jiménez Aquino y Leticia Damián Avilés quienes el pasado 13 de febrero liberaron al agresor.

La mamá de la niña dijo que la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación a los funcionarios involucrados para que ofrezcan una disculpa pública dirigida a la niña por la violación de sus derechos.

La joven madre teme por su vida y la de su hija, pues la liberación del agresor las deja en la indefensión.

Apelan decisión de jueces en caso Gigi

Ante la incredulidad de la madre de Gigi en el sentido de que el juez desestimó sus declaraciones y el dictamen de la Fiscalía sobre el abuso sexual, informó que el pasado 5 de marzo apeló la decisión.

Relató que desde que le contó lo que pasó con su papá, Gigi y ellas están en terapia y describió que cuando le tocaba convivir con su agresor los fines de semana y los miércoles ella lloraba mucho, por lo que era la abuelita paterna quien la recogía.

Entrevista en Hechos Meridiano, recuerda que la pequeña siempre le decía que no quería con su papá pero no le quería decir por qué hasta noviembre del 2022 que le confesó que su papá porque "él me toca la colita”.