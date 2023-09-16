VIDEO: Ladrón queda atrapado en la ventana de un autobús

En redes sociales circuló un video en el se ve a un hombre atorado en la ventana de un autobús; se trataba de un ladrón que intentaba huir luego de robar a los pasajeros, el hecho ocurrió en Moscú, capital de Rusia.

En las imágenes se ve al sujeto con medio cuerpo fuera de la ventana, mientras sus piernas quedaron dentro de la unidad; el delincuente daba vueltas para tratar de salir, no obstante los pasajeros no se lo permitieron.

Las autoridades llegaron al lugar después de que otro ciudadano alertó lo que pasaba en el autobús, por lo que pudieron arrestar al ratero.

En Rusia, un ladrón intentó escapar por la ventana de un minibús luego de ser descubierto robando un teléfono pic.twitter.com/D0XZPrHRhs — Sepa Más (@Sepa_mass) September 14, 2023

Robos que salieron mal y arrestaron a los ladrones

Este no es el único caso de un robo que salió mal por la poca astucia de los delincuentes. En redes sociales se han viralizado varios videos a lo que los internautas bautizaron como Karma instantáneo.

En México, un delincuente robó un auto, después se burló de lo que acababa de hacer, pero no se dio cuenta que estaba siendo grabado por una cámara de seguridad dentro del vehículo; gracias a ellos pudieron arrestar al ratero y su cómplice.

En Costa Rica, un hombre entró a robar una casa, pero decidió quedarse dormido un rato en el auto en el que pretendía huir, ese fue su gran error, ya que las autoridades lo arrestaron.

