VIDEO: Maestra organizaba peleas entre sus alumnos dentro del salón de clases en Texas

Una maestra sustituta fue despedida y arrestada por organizar peleas entre sus alumnos dentro del salón de clases. El hecho ocurrió en la secundaria Kimbrough, en Texas, Estados Unidos.

La situación fue denunciada por la madre de una de las estudiantes, quien le contó lo que pasaba en la escuela, incluso grabó un video en el que se podía ver a dos compañeros agarrándose a golpes mientras la maestra organizaba todo.

La maestra fue identificada como Natally Garcia de 24 años de edad, quien enfrentará cuatro cargos por poner en riesgo la vida de un niño, gracias a los videos que algunos estudiantes grabaron.

El Distrito Escolar de Mesquite, Texas, calificó estos actos como “acciones espantosas e intolerables”, añadió que la docente fue despedida y las autoridades comenzaron una investigación sobre estos hechos.

Video de maestra organizando peleas en salón de clases en Texas

En redes sociales circularon algunos videos de la maestra que organizaba peleas dentro del salón de clases, en las imágenes que se volvieron virales, aparecen dos estudiantes de 12 y 13 años de edad golpeándose en medio del salón.

Incluso, las bancas tuvieron que ser movidas a las orillas del salón de clases para que los alumnos tuvieran más espacio para agredirse físicamente. En un momento del video, la maestra amenaza a los demás con quitarles los celulares si alguno graba lo que sucede.

De acuerdo con el medio NBC5, la maestra ponía las reglas de la peleas entre los alumnos y elegía a otro para que vigilara la puerta y que nadie más se diera cuenta de lo que pasaba en el aula.

Algunos de los estudiantes salieron ensangrentados después de participar en las peleas, por fortuna no se reportó que alguno tuviera lesiones de gravedad.

