VIDEO: Marruecos despide a Rayan, el niño que murió en un pozo

Cientos de personas se reunieron para despedir a Rayan, el niño marroquí que murió el sábado tras un esfuerzo de al menos cinco días para rescatarlo de un pozo, que conmovió a miles de personas en todo el país y a muchos en todo el mundo.

Rayan Awram, de cinco años, cayó a un pozo en un pueblo de Ighran el martes. Su cuerpo fue finalmente sacado a última hora del sábado después que los rescatistas excavaran gran parte de una ladera adyacente y luego hicieran un túnel hacia el fondo del pozo.

Despiden al niño Rayan en Marruecos

Cientos de dolientes subieron por una calle sin asfaltar que lleva al cementerio de Ighran, cerca de El Aaiún, en el norte de Marruecos, donde esperaron durante horas el funeral para cumplir con los rituales musulmanes de entierro.

"Tengo más de 50 años y nunca he visto tanta gente en un funeral. Rayan es el hijo de todos nosotros", dijo un aldeano.

Despiden al niño Rayan en el cementerio de Ighran

Había tantos dolientes que no cabían todos en el cementerio y el lugar de oración del pueblo. Se instalaron dos grandes carpas frente a la casa de la familia en duelo, donde los dolientes podían detenerse para ofrecer sus condolencias.

"La muerte de Rayan ha renovado la fe en la humanidad, ya que personas de diferentes idiomas y países expresan su solidaridad", dijo otro aldeano.

El sábado, las condolencias a los padres también llegaron de parte del rey Mohammed VI, el papa Francisco, el presidente francés, Emmanuel Macron, el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, y otras altas autoridades.

Los futbolistas egipcios y senegaleses guardaron el domingo un minuto de silencio antes del inicio de la final de la Copa Africana de Naciones.

Los socorristas habían trabajado sin cesar, con el riesgo constante de provocar un desprendimiento, en su esfuerzo finalmente infructuoso por sacar al niño con vida.

"Estoy muy triste. No escatimamos esfuerzos para llegar al niño con vida. Hemos excavado sin descanso en cinco días lo que podría haber llevado semanas", dijo a periodistas en el funeral un excavador voluntario, Ali Sahraoui.

