VIDEO: Con Karl Marx bajo el brazo, Arriaga deja la SEP y se va en Metro

La salida fue tan simbólica como predecible. Marx Arriaga Navarro no solo dejó la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un oficio de despido bajo el brazo, sino con un cuadro de Karl Marx en la mano.

El despido de Marx Arriaga, ahora sí, con sello y firma

Tras cinco días atrincherado en su oficina, este martes las autoridades finalmente lograron lo que parecía imposible: que Arriaga firmara el oficio que oficializó su salida de la Dirección General de Materiales Educativos. El documento fue entregado por personal del área de Finanzas, leído en voz alta por el propio exfuncionario y rubricado sin mayores sobresaltos… salvo el detalle del cuadro.

Con la imagen del pensador alemán como compañero de despedida, Arriaga cerró un episodio que mantuvo en vilo a la dependencia, donde el conflicto dejó de ser administrativo para convertirse en performance político. La escena fue clara: ideología bajo el brazo, discurso ensayado y pasillo lleno de consignas.

Marx Arriaga finalmente salió de las instalaciones de la @SEP_mx en avenida Universidad 1200 en #CDMX alrededor de las 14:25, luego de cuatro días atrincherado en su exoficina.



Traía pocos objetos personales, bajó por el elevador y salió caminando hacia la estación #Coyoacán… pic.twitter.com/9Hgvtw1JFL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Con un cuadro de Karl Marx bajo el brazo: Así salió de su oficina el que implemento los libros comunistas

Después de firmar el oficio, Arriaga caminó por los pasillos con una imagen que ya es viral, él con el cuadro de Karl Marx escoltándolo hasta la salida. Afuera, el siguiente acto: el Metro. El exfuncionario abordó el transporte público rumbo a Texcoco, Estado de México, asegurando que regresará al magisterio y que no aceptó cargos diplomáticos porque “no vive de la administración pública”.

Así cerró su último día: sin oficina, sin cargo, pero con cuadro en mano. Porque en esta historia, incluso el despido necesitaba un símbolo.

La gestión de Marx Arriaga frente a Materiales educativos

Durante su gestión al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga estuvo en el centro de la polémica por la elaboración de los libros de texto gratuitos, un proceso que desató debates públicos y fuertes cuestionamientos desde distintos sectores educativos y legislativos.

En diciembre pasado, diputados de oposición solicitaron formalmente a la SEP su destitución, al argumentar que los materiales desarrollados bajo su coordinación no aseguraban pluralidad en los contenidos y presentaban sesgos en su enfoque.