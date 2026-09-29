Más de mil 230 ataques a la prensa y espionaje: Héctor de Mauleón analiza en Hechos AM el demoledor informe de la Universidad de Berkeley | VIDEO
Un informe de la Universidad de Berkeley revela más de 300 asesinatos, ataques verbales y vigilancia con el programa Pegasus a comunicadores y activistas durante el sexenio de AMLO.
Un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley reveló que durante la administración de AMLO se registraron 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, cifra que los autores consideran podría sustentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.
La investigación, basada en parte en el análisis de 6 terabytes de archivos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional, documentó más de mil 230 ataques verbales directos contra comunicadores, así como campañas coordinadas de acoso digital.
Este panorama sobre el alcance del hostigamiento a la prensa es analizado por Héctor de Mauleón en Hechos AM con Manuel López San Martín.