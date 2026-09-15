VIDEO | FGR no va a castigar a morenistas: Natalia Torres y Jimena Villicaña analizan el caso de Octavio Romero Oropeza y los “Millonarios del Bienestar”

Ante la revelación de que Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit y exdirector de Pemex, tiene al menos seis inmuebles millonarios y ahorros por 7.4 millones de pesos en cuentas bancarias, las analistas Natalia Torres y Jimena Villicaña en Hechos AM destacaron el patrón de enriquecimiento que tienen los políticos de Morena.

Los detalles sobre las propiedades y cuentas del director del Infonavit

Su declaración patrimonial, hecha pública tras presión mediática, muestra ingresos de 2025: 2 millones 261 mil 994 pesos solo por sueldo y percepciones, además de otros ingresos que elevan el total anual a más de 4.3 millones de pesos. Además, posee seis inmuebles, entre ellos una casa, dos departamentos y dos terrenos, así como 7.4 millones de pesos en cuentas bancarias.

Analistas señalan presunto enriquecimiento en funcionarios de Morena

Los políticos del partido guinda, quienes no se cansan de decir que “no somos iguales”, más bien se quejaban de que los privilegios no fueran para ellos.

“Si son servidores públicos que no tenían el nivel de vida que hoy tienen gracias al servicio público… me parece evidente que lo que han estado haciendo es robándose la lana”, destacó Natalia Torres en Hechos AM.

También se cuestiona por qué antes indignaban casos como la Casa Blanca de Peña Nieto, pero ahora no hay la misma reacción ante el enriquecimiento de funcionarios abanderados por Morena.

Por su parte, Jimena Villicaña destacó que todos los casos de corrupción analizados “casualmente” empiezan o terminan en Tabasco, con operadores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, Octavio Romero, Mario Delgado, Adán Augusto López y Andy López Beltrán, todos inmersos en escándalos millonarios.

¿Habrá investigación por parte de la Fiscalía General de la República?

A pesar de las evidencias, las analistas restan que no hay posibilidad de que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, también emanada de Morena, sancione a sus compañeros de partido.

“No hay manera de que la fundadora de Morena, que está en la Fiscalía vaya a decir: ‘Déjame investigo a todos mis compañeros de bancada’”, afirmó Torres. Por ello, la conclusión es clara: “Toca castigar en las urnas. Saquémoslos en 2027”.